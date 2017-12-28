網球》曾被莎娃嘲笑 小威：怕女兒跟我一樣壯

小威廉絲(上)曾被莎拉波娃(下)嘲笑太強壯。(美聯社)

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中時電子報

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美國網球天后小威廉絲(Serena Williams)今年結婚當媽媽，生下一個健康的女嬰，她看著熟睡中的嬰兒(取名為艾力克絲)說：「她的身體跟我好像，充滿強壯肌肉的身體與四肢。我不知道當她成長為青少女的時候，要如何面對我經歷過的這一切。」

小威回憶從15歲起，她粗壯的身體就不斷引來周圍嘲笑，唯一能安慰她的只有媽媽，正是小威的母親讓她能夠鼓起勇氣面對眾人。小威幾個月前發表了一封「給母親的信」，希望母親能為小艾力克絲帶來力量。

俄羅斯女將莎拉波娃(Maria Sharapova)一向都不喜歡小威，莎娃曾在自傳裡說：「小威廉絲本人比你們在電視上看到的強壯又巨大的多了，她的手臂和腿粗得不得了，令人恐懼，而且她很高，非常地高。」

其實莎娃身高188公分，小威175公分，就算小威很高也輪不到莎娃來說。小威對此很受傷：「大家說我不屬於女子運動，叫我去打男子網球，因為我看起來不像一般的女人。但我天生就長這樣，我以這個身體自豪。」

小威認為生為黑女人比較辛苦，她曾表示：「大家以為我很凶惡，我其實非常友善。莎拉波娃那種高傲的人卻被認為比我親切許多。」小威更加堅定持續奮戰的決心，「要讓那些無知的人明白黑女人的力量。」

(中時電子報)

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