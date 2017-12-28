NBA》矛盾激烈對決！雷霆壓垮暴龍6連勝

2017年12月28日 11:43 中時電子報 黃及人

過去5戰每回合平均得分位居聯盟最高的雷霆，28日在主場迎戰最近10戰每回合平均失分聯盟最少的暴龍，這場矛盾對決，卻被雷霆三巨頭攜手猛攻81分(成軍新高)徹底變調，雷霆最終124比107轟垮作客的暴龍，勇奪最近的6連勝。

由於比賽相當激烈，雙方火氣自然不小，韋斯布魯克上半場跟暴龍中鋒瓦蘭丘納斯爆發爭球衝突，兩人差點大打出手，還好裁判與亞當斯趕緊隔開兩人，沒讓衝突繼續擴大，不過韋斯布魯克、瓦蘭丘納斯各被吹1次技術犯規。

甚至雷霆主場第3節也因現場電路短路，一度引發小火災，比賽因此暫停，這卻點燃雷霆的進攻氣焰，一舉打出15比2攻勢拉開比數，可是儘管雷霆最多領先到20分，卻讓主力打到讀秒階段才肯換下，可見他們想贏的企圖心。

保羅喬治攻下全場最高33分，另有8籃板、2助攻，韋斯布魯克30分、13助攻與8籃板，卻也發生全隊最多7失誤，幸好這並沒影響雷霆的勝局，「甜瓜」安森尼與亞當斯各有18分，雷霆目前20勝15敗，續居西區第5。

先前一度占據東區第1的暴龍，苦吞2連敗主因在於「雙衛」手感冰冷，迪羅薩投16中4、攻下15分，羅瑞投10中3，拿13分、10助攻，少了兩人應有火力發揮，暴龍想要扭轉局面太難了。

(中時電子報)