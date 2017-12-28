收入剩10分之1 單親女星硬撐高檔生活喊「降級好難」

紅極一時的諧星青木沙耶加如今當單身媽，坦言離婚後收入只剩當年的10分之1，為了維持生活品質只能苦撐。(取材自青木沙耶加IG)

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中時電子報

日本諧星兼演員青木沙耶加曾為夯綜藝《男女糾察隊》的常客，其獨特的幽默招式與個人風格非常受歡迎，紅極一時是超人氣通告咖，婚前可謂圈內前10大女性諧星，不輸現在的渡邊直美，而她2007年與小3歲的舞者男友結婚，2010年生下女兒，之後將重心放在家庭，孰料2年後宣布離婚，成了單親媽的青木，日前上節目談心路歷程，赫然坦言生活不容易，如今收入只有10年前的10分之1。

日本TBS電視台節目《明日は我がミーティングＳＰ》，找來離婚女星暢談恢復單身後的生活，青木沙耶加坦言離婚後工作機會銳減，目前收入只有10年前的10分之1左右，但是母女倆仍住在東京的高級公寓裡，彈著價值300萬日幣的鋼琴，她自嘲好日子過習慣了，「要降低生活品質真的很難」，也因此雖然收入少很多，但時常生活開銷也和當年差不多，同時兼顧工作跟照顧孩子的生活也很艱辛，但只能苦撐下去。

青木沙耶加透露恢復單身後也有試著認識新的男性，但都無法深交，最長的也就交往2個月，連肌膚之親都還沒有過就分手了，但她現在反倒跟圈內其他女性諧星經常聯絡，平均每2個月就聚餐一次，而對於再找個伴，44歲的青木倒是暫時沒想那麼多。

而同樣當單親媽的寫真紅星佐藤寬子，情況就跟青木相差很多，她2年前未婚懷孕淡出演藝圈，之後帶著孩子搬到奄美大島一間屋齡60年、月租僅4萬日幣(約台幣1萬零八百元)的老房子低調度日，後來為了工作才又搬回神奈川縣的老家。

佐藤寬子對未婚媽媽的身分不避諱，也在節目中爆料孩子的爸是圈內人，但悲慘的是，男方在她生下孩子後跟她斷聯，連電話都不接，她坦言當初之所以選擇把兒子生下，是企盼對方看在孩子的份上回到她身邊，然期望落空，對方甚至沒想過要負擔孩子撫養費用。

(中時電子報)

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