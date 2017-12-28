彭文正臉書談兆豐案 董事長張兆順慘挨告

兆豐金董事長張兆順。（報系資料照）

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民視政論節目主持人彭文正，在兆豐銀洗錢疑案期間，彭多次邀兆豐金董事長張兆順上節目說明兆豐銀紐約分行與美國KINGSTONE公司訟訴案遭拒，彭事後巧遇張，再邀張上節目亦遭拒，2人發生爭執，彭在臉書上記載2人對話內容，指張回應「你們聯合美國的KINGSTONE『造謠』」，結果美國KINGSTONE依彭臉書內容，跨海提告張誹謗，台北地檢署28日依罪證不足，將張兆順不起訴。

彭文正因兆豐案期間，引用一份美國紐約法院對KINGSTONE公司與兆豐銀紐紛分行判決書，懷疑兆豐銀涉海外洗錢，因此多次邀請兆豐金控董事長張兆順上節目說明，但張因認為該節目對兆豐案有立場、不客觀而婉拒。

今年2月22日晚間，彭、張2人在嘉來登飯店巧遇，彭再當面邀約張上節目說明兆豐案，張再度拒絕，2人發生爭吵，彭返家後當晚在個人臉書上記錄2人對話內容。彭文提及張質疑彭在節目中「說謊」，還當面對彭稱「你們聯合美國的KINGSTONE『造謠』」。

事後，KINGSTONE不滿彭的臉書文章，提到張兆順說「你們聯合美國的KINGSTONE『造謠』」，認為已妨害其名譽，跨海提告張誹謗。

檢方調查時，張兆順承認當天跟彭口角，但沒有說KINGSTONE「造謠」。

檢方認為，2人爭吵時當場並無熟識中文的目擊者，且彭是盡可能紀錄還原2人對話，因此無法認定張曾有說過KINGSTONE「造謠」，認定張誹謗罪證不足，將張不起訴。

(中時)

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