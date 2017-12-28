2017大陸軍機巡航次數大增 次數將愈來愈多

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中共軍機2017年遠航訓練次數井噴，陸媒稱，一年來，中國海空軍戰機進行了至少十多次穿越第一島鏈的巡航，次數遠遠大於2015年和2016年之和。並引述專家指出，2018年遠海訓練會越來越多，航程會越來越遠，規模、編組會不斷變化。而且中國空軍的其他兵種也可能要進行遠海訓練。

大陸《環球時報》報導稱，2017年，海空軍戰機巡航的一大特點便是次數大增。2015年到2016年，解放軍空軍公開的遠航次數是年均4次，這只是2017年的某一個月甚至一周的巡航次數。但中國空軍並沒有發佈年度遠海訓練的總體次數，按照一位熟悉中國空中力量的匿名軍事專家的估算，至少有十多次穿越第一島鏈。

報導稱，密切關注中國海空力量動向的日本防衛省統合幕僚監部官網顯示，按照該機構公佈的資訊，截至12月22日，中國軍機2017年共進行將近20次遠海訓練，絕大部分是通過宮古海峽進出島鏈。

報導指出，2017年中國空中力量遠海訓練不僅數量井噴，而且巡航的品質也有很大提高。從今年官方發佈的消息來看，中國空軍前出的部署機場分佈在西北、華北、華東等多地，這可以判斷出作為出島鏈訓練的主角轟-6K列裝部隊正在不斷增加，裝備的發展更新是空軍遠海訓練可以不斷增加的基礎。

中國空軍專家傅前哨認為，隨著中國海外利益的增多，中國空軍的遠端化發展，尤其是遠航訓練必不可少。遠海訓練未來會越來越多，航程會越來越遠，規模、編組會不斷變化。而且遠海訓練兵種會繼續擴大，未來中國空軍的其他兵種也可能要進行遠海訓練。

(中時)

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