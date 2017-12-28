巴基斯坦海軍確認採購中國054A型護衛艦

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隨著國力增長，大陸軍武技術不斷提高，加上相對便宜的價格，更具有國際競爭力。美國《防務新聞》週刊網站報導稱，巴基斯坦海軍發言人首次對媒體公開確認，已在今年6月與中國簽署購買1艘054A型護衛艦，並計畫再增購2艘，未來將成為其海軍主力。

大陸「觀察者網」報導稱，美國《防務新聞》週刊網站28日報導稱，巴基斯坦海軍發言人首次對媒體公開確認，已在今年6月與中國簽署購買1艘054A型護衛艦，並計畫再增購2艘。同時巴方也確認將同期購買4艘土耳其「島嶼」級輕型護衛艦，這些新型護衛艦將取代巴基斯坦海軍現役6艘英國「女將」級護衛艦，成為其海軍主力。

報導稱，巴方沒有採納以C28A(F22P)型護衛艦為基礎的方案，最終選中以054A為基礎的4000噸級護衛艦方案。054A型護衛艦的合同是在2017年6月簽署的，首艦將使用與中國海軍相同的感測器和武器系統，兩艘後續艦尚在談判中。

報導稱，國際觀察家認為，巴基斯坦海軍購買054A型護衛艦非常合理，此前中國也曾向巴基斯坦推銷在F22P護衛艦基礎上安裝4面相控陣雷達和32單元「紅旗-16」垂發系統的設計方案，但巴方還是考慮到054A型護衛艦已經是經過考驗的成熟艦艇，因此選擇了它。

巴基斯坦軍方表示，未來該國的054A型護衛艦將進行升級，安裝更先進的感測器和武器系統。該艦將配備到該國海軍150/151特混艦隊，擔負海上作戰任務。

巴基斯坦同時宣佈已經與土耳其達成購買「島嶼」級輕型護衛艦合同，該艦將安裝美國武器和電子系統，交易有待美國國會批准。

(中時)

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