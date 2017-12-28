火大！和美2500人包圍中火、中龍 怒吼「減燃煤、反空汙、還我藍天」

火大！中部天空又紫爆了，和美鎮長阮厚爵服務處與和美鎮民代表會、和美鎮農會、和美鎮各里辦公室及各社區發展協會等聯合2500名鄉親、前往中火與中龍抗議，怒吼燃煤減量，「反空汙、還我藍天」。（吳敏菁翻攝）

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火大！中部天空又紫爆了，和美鎮長阮厚爵服務處與和美鎮民代表會、和美鎮農會、和美鎮各里辦公室及各社區發展協會等聯合2500名鄉親、前往中火與中龍抗議，怒吼燃煤減量，「反空汙、還我藍天」。（吳敏菁翻攝）
火大！中部天空又紫爆了，和美鎮長阮厚爵服務處與和美鎮民代表會、和美鎮農會、和美鎮各里辦公室及各社區發展協會等聯合2500名鄉親、前往中火與中龍抗議，怒吼燃煤減量，「反空汙、還我藍天」。（吳敏菁翻攝）
火大！中部天空又紫爆了，和美鎮長阮厚爵服務處與和美鎮民代表會、和美鎮農會、和美鎮各里辦公室及各社區發展協會等聯合2500名鄉親、前往中火與中龍抗議，怒吼燃煤減量，「反空汙、還我藍天」。（吳敏菁翻攝）
火大！中部天空又紫爆了，和美鎮長阮厚爵服務處與和美鎮民代表會、和美鎮農會、和美鎮各里辦公室及各社區發展協會等聯合2500名鄉親、前往中火與中龍抗議，怒吼燃煤減量，「反空汙、還我藍天」。（吳敏菁翻攝）

火大！中部天空又紫爆了，和美鎮長阮厚爵服務處與和美鎮民代表會、和美鎮農會、和美鎮各里辦公室及各社區發展協會等忍無可忍，28日上午聯合2500名鄉親、分乘55輛遊覽車，前往中火與中龍抗議中火火力全開，要窒息了，怒吼燃煤減量，「反空汙、還我藍天」。

今天抗議活動大集結，和美鎮長阮厚爵帶隊、立委王惠美、議員賴清美、蕭文雄等民意代表也都前往，要求要健康，有乾淨的空氣。

阮厚爵表示，和美鎮鄉親要求乾淨的空氣，訴求就是，中火立即減少燃煤發電量，淘汰燃煤機組，改用天然氣發電機組，增設和美地區空氣品質監測站並提供即時監測資訊。

阮厚爵也呼籲，中龍立即改善煤料處理及儲存污染，改善煉鋼高爐空污防治設備，做好生產廢棄物的處理，還給和美人乾淨的空氣，讓藍天再現，和美鎮鄉親能健康平安，農作物不受汙染，增加收成。

賴清美說，彰化鄉親不要回饋金，要健康的肺、乾淨的空氣，今天中部地區天空霧濛濛，一天到晚呼吸這種空氣，國民的健康在哪裡？中火太過分了，不改善還火力全開，變本加厲，問題不能再拖了。

王惠美也要求提出具體措施，不要再拖，犧牲眾人的健康，怎麼國富民強？群眾拉布條、穿白衣，戴起全罩式口罩，吶喊要呼吸乾淨的空氣。

和美鎮公所表示，從中火今年1月至6月半年的檢測報告得知，總懸浮微粒排放量高達933公噸，等同2010年時期1年的排放量，可見近年來，臺中火力發電廠變本加厲、

火力全開，造成和美地區天空灰濛濛看不到藍天，危害農作物的生長並造成農地的汙染。

抗議也指出，中火PM2.5的濃度全年超標，1月份更達PSI紫爆等級，中龍鋼鐵空氣品質年度報告，也是PM2.5的濃度超標，根據臺中市政府的資料，中火與中龍兩大空氣污染源佔整體排放量的8成以上。

聯合抗議也指出，近幾年，許多流行病理學研究已經確定PM2.5於健康所造成的影響，包括：早逝、支氣管炎、氣喘、心血管疾病、肺癌等，無論長期或短期暴露在空氣汙染物的環境之下，皆會提高呼吸道疾病及死亡的風險。具體改善措施不能再拖了

(中時)

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