新年新希望總是落空？祖克柏教你5招聰明許願

2017年12月28日 11:59 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

跨年倒數計時，每年為自己許下的「新年新希望」是否總是難以達成？根據時間管理公司富蘭克林柯維表示，大部分人無法在期限內實現新希望，通常是因為目標太過模糊、欠缺務實計畫，以及只根據他人意見訂下目標。紐約時報提供5種正確訂定目標的方法，而且臉書創辦人馬克祖克柏就是這樣辦到的！

紐約時報建議使用SMART 5原則：Specific(明確)、Measurable(可衡量)、Achievable(可達成)、Relevant(相關性)、Time-bound(時限)來訂定目標，可以有效提高許願成功率。

1.定下明確的目標

設定一個具體的目標，例如臉書創辦人祖克柏2016年的目標是「每天跑步1英里（約1.6公里）」，這就比「明年要多運動」的目標明確。

2.紀錄可衡量的數據

記錄可衡量的數字，把改變數據化，如果想減肥，可以訂出每階段達成目標，並據實紀錄每段期間所減下的體重，或拍下每個時期的自己，用照片紀錄也有助於達成目標。

3.衡量目標的可達成性

一下子就設下太艱困的目標，恐怕欲速則不達，例如「每月多存3000元」就比「5年內存夠退休金」來得實際。

4.確認目標的正當性

訂定的目標是否出自合理、正當的理由？設定對自己有益的目標，比賭氣、報復式的目標有意義。

5.設定合理的時限

保留足夠的時間，同時加上一些「中期目標」將有助於終極目標達成的成功率，用積少成多的方式進步，而非一步登天。

(中時電子報)