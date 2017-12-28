求愛不成 醉漢打爆前妻胰臟

台中榮總急診創傷科醫師賴思岑指出，從腹部電腦斷層看，婦人胰臟斷成一半。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
打開腹部手術，果然胰臟胰頭與胰尾已分離。（馮惠宜攝）

一名有酗酒及憂鬱症病史51歲婦人，上月中因腹痛到台中榮總急診，醫師因看不到腹部外傷及瘀青紅腫，進行血清澱粉酵素及肝功能檢查發現異常，再進行腹部電腦斷層訝然發現婦人胰臟斷成兩截、肝臟也有挫傷，因婦人指稱前夫前夜求愛不成曾遭痛毆，但她也醉了加上服安眠藥入睡，直到中午醒來才發現腹疼痛難忍；沒有外傷卻能造成如此嚴重胰臟斷裂，讓醫師也直呼不可思議。

台中榮總急診外傷科醫師賴思岑指出，這名婦人由前夫陪同就醫，主訴腹痛難耐，但進行理學檢查都未發現異常，因婦人有酗酒和憂鬱症病史，懷疑是酗酒造成胰臟炎，進行血清澱粉酵素及肝功能檢查，發現血清澱解酵素異常升高，進一步做腹部電腦斷層訝然發現後腹部的胰臟已斷成兩截，就是被毆所致，立即通報家暴。

婦人指稱，目前離婚但與前夫同居，前一天晚上是與前夫爭吵遭徒手毆打，之後不以為意，吃安眠藥入睡，未料隔天早上腹痛難耐。

院方也緊急為婦人進行手術進行清創並切除胰臟尾部，救回ㄧ命。台中榮總急診外科主任林子杰指出，胰臟位於腹部後側，緊鄰脊椎，當受到外力，脊椎會像鉆板一樣，外力過大就可能像一把刀把胰臟切斷。

賴思岑表示：腹部外傷常見於鈍擊，創傷機轉多屬於車輛撞擊、接觸性運動、暴力或墜落所致。在重大創傷事件發生或病患意識改變以致無法描述事件或疼痛情況時，都應該審慎懷疑腹部創傷發生的可能性早期診斷，早期治療，此乃腹部創傷病患存活的關鍵。

(中時)

新年新希望總是落空？祖克柏教你… 華信航空帶領低碳旅遊新風潮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。