求愛不成 醉漢打爆前妻胰臟

2017年12月28日 12:18 中時 馮惠宜

打開腹部手術，果然胰臟胰頭與胰尾已分離。（馮惠宜攝）

一名有酗酒及憂鬱症病史51歲婦人，上月中因腹痛到台中榮總急診，醫師因看不到腹部外傷及瘀青紅腫，進行血清澱粉酵素及肝功能檢查發現異常，再進行腹部電腦斷層訝然發現婦人胰臟斷成兩截、肝臟也有挫傷，因婦人指稱前夫前夜求愛不成曾遭痛毆，但她也醉了加上服安眠藥入睡，直到中午醒來才發現腹疼痛難忍；沒有外傷卻能造成如此嚴重胰臟斷裂，讓醫師也直呼不可思議。

台中榮總急診外傷科醫師賴思岑指出，這名婦人由前夫陪同就醫，主訴腹痛難耐，但進行理學檢查都未發現異常，因婦人有酗酒和憂鬱症病史，懷疑是酗酒造成胰臟炎，進行血清澱粉酵素及肝功能檢查，發現血清澱解酵素異常升高，進一步做腹部電腦斷層訝然發現後腹部的胰臟已斷成兩截，就是被毆所致，立即通報家暴。

婦人指稱，目前離婚但與前夫同居，前一天晚上是與前夫爭吵遭徒手毆打，之後不以為意，吃安眠藥入睡，未料隔天早上腹痛難耐。

院方也緊急為婦人進行手術進行清創並切除胰臟尾部，救回ㄧ命。台中榮總急診外科主任林子杰指出，胰臟位於腹部後側，緊鄰脊椎，當受到外力，脊椎會像鉆板一樣，外力過大就可能像一把刀把胰臟切斷。

賴思岑表示：腹部外傷常見於鈍擊，創傷機轉多屬於車輛撞擊、接觸性運動、暴力或墜落所致。在重大創傷事件發生或病患意識改變以致無法描述事件或疼痛情況時，都應該審慎懷疑腹部創傷發生的可能性早期診斷，早期治療，此乃腹部創傷病患存活的關鍵。

(中時)