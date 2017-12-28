收藏家張文齊與許博允互控 2人均不起訴

2017年12月28日 12:23 中時 陳志賢

收藏家張文齊指控，新象基金會創辦人許博允侵占多件拍賣品，雙方還在拍賣會場發生肢體衝突，互控傷害；許另控張在媒體亂說，涉及妨害名譽和誣告。台北地檢署歷經1年多調查，認為侵占、妨害名譽、誣告均罪證不足，另傷害部分雙方和解，28日將張、許不起訴。

張文齊去年11月指控許博允侵占他「清湘老人山水畫」和「董陽孜的古柏行書法四條屏」2件拍賣品提告；許博允以記者會澄清，指張委託新象拍賣74件拍賣品中，有47件經鑑定後決定不收件，當時已退還，絕無侵占，並指張是不實指控，提告涉妨害名譽。

許博允說，張提供74件拍賣品，希望參加新象夏季和秋季拍賣會，但新象退還其中47件，僅有27件拍賣品留下來參加夏季和秋季拍賣。在夏季拍賣會成交的2件拍賣品，新象已支付37萬元，秋季拍賣會則未成交，但張卻遲遲未支付新象3萬7600元手續費等。

許控稱，張去年11月5日到拍賣會鬧場，2人發生肢體衝突，拉扯後扭傷、紅腫，張還到新象辦公室鬧，控告張傷害，另針對張提告侵占部分，反控誣告。

庭訊時，許博允提出清湘老人山水畫的簽退單辯稱，清山老人山水畫已發還，至於董陽孜的作品，雖新象留存的契約上已寫「暫不拍」，表示不收件，當時應已直接退還，但新象沒有確實簽退的單據。他辯稱，不清楚張有沒有把董陽孜的作品拿來新象，詳細經過要問負責經手的承辦人員。

檢方查出，新象員工和張曾商談，要在公司找出董陽孜的作品，認定是公司交接收藏品過程不良，作品才會消失無蹤，但不能據此認定許有侵占故意，予不起訴處分。

(中時)