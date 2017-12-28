華信航空北金航線 獲全球碳足跡認證

2017年12月28日 12:19 中時 陳祐誠

華信航空成為國內首家獲環保署碳標籤、也是全球首家獲ISO 14067碳足跡認證的航空公司，董事長謝世謙表示，目前華信的台北－金門航線，碳足跡標籤為每人每公里280g，目標未來3年年減3%，其他航線未來會陸續跟進。

碳足跡是透過每個人、每個家庭或每家公司日常釋放的溫室氣體（二氧化碳）數量，衡量人類活動對環境的影響。華信航空去年與民航局合作制定「航空旅客運輸服務－產品碳足跡類別規則」（PCR），今年則與松山機場、金門機場、台勤公司，在環境管理協會協助下，共同計算台北－金門碳足跡。

謝世謙指出，華信航空12月通過英國標準協會認證，獲得ISO 14067國際標準證書，環保署也核發我國首張航空業碳標籤證書給華信。他說，華信將繼續實踐減碳承諾，藉由引進新航機與調整航線機型、提升飛航管理與地面設施效率、提升載客率等方式，持續降低旅客運輸服務的碳足跡，提供低碳的空中運輸服務。

謝世謙表示，華信航空這次碳足跡盤查，範圍包含旅客進入航空站、登機報到、地勤服務、機上服務，至離開目的地航空站間的所有過程之能、資源使用，經各單位合作計算，英國標準協會查證確認後，由環保署核定華信航空台北－金門航線碳足跡標籤，為每人每公里280g，未來3年目標，碳足跡要年減3％，且會有其他航線加入。

民航局長林國顯說，航站規劃的旅客動線，能否簡潔、通關快速，須大家一同努力，目前華信航空金門航線使用的是ERJ機型飛機，希望之後ATR飛機也能納入。

(中時)