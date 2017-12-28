華信航空帶領低碳旅遊新風潮

華信航空董事長謝世謙(右二)領取證書，右三為民航局局長林國顯，左二為華信總經理曹志芬。圖：華信提供

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華航集團華信航空為國內首家獲得環保署（EPA）碳標籤、更是全球首家獲得英國標準協會（BSI）ISO14067碳足跡認證的航空公司，今（28）日上午10點在松山機場舉辦「華信航空碳標籤授證典禮」，由華航總經理暨華信董事長謝世謙領取證書。

民航局林國顯局長、環保署管考處洪淑幸處長、台灣環境管理協會顧洋理事長及英國標準協會代表出席致詞，華信航空總經理曹志芬、台北航空站主任朱耀光、金門航空站主任洪念慈及華航企安室副總經理陳一戈也蒞臨見證這歷史性的重要時刻。

謝世謙致詞表示：「善盡企業社會責任與追求企業、環境、社會三贏的永續發展，一直是華航集團的發展信念。華信航空於2016年與民航局共同合作制定『航空旅客運輸服務-產品碳足跡類別規則(PCR)』，2017年在環保署及交通部民航局指導下，再度攜手金門及台北航空站、台勤公司，由環境管理協會提供技術協助，共同計算台北-金門碳足跡。

謝世謙進一步表示，華信航空後續仍將積極實踐減碳承諾，藉由引進新航機與調整航線機型、提升飛航管理與地面設施效率、提升載客率等方式，持續降低旅客運輸服務的碳足跡，提供旅客更優質與低碳的空中運輸服務。

華信航空本次碳足跡盤查係依據2016年環保署審核公布之「航空旅客運輸服務—產品碳足跡類別規則」，範圍包含旅客進入航空站、登機報到、地勤服務、機上服務，至離開目的地航空站間的所有過程之能、資源使用。

經由華信航空、台北及金門航空站、台勤公司等單位合作並嚴謹計算，經外部公正單位英國標準協會查證確認後，由環保署核定華信航空台北-金門航線碳足跡標籤為每人每公里280g。

華信航空為廣為宣傳環保意識，在華信航空網頁、APP、機上雜誌、登機證、班機時刻表等亦會標示碳標籤，帶領國人環保低碳旅遊的新風潮。

近年來，氣候變遷已成為全球最重要的環境議題，自2007年起，華航集團即將氣候變遷列為重要風險課題，積極佈建相關管理作為，掌握組織本身碳排放量，也展開供應鏈管理，並藉由碳足跡作業之生命週期的觀念，檢核所有服務流程，並納入廠商、員工及旅客等利害關係人的考量，掌握與改善關鍵風險。

華航集團多年來積極推動多項環保減碳作業，作業成果已連續榮獲國際碳揭露CDP及道瓊永續指數 (The Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 肯定，亦因連續三年榮獲國內環保最高榮譽「中華民國企業環保獎(金級獎)」獲頒「榮譽環保企業獎座」，2017年再度入選「道瓊永續新興市場指數 (DJSI Emerging Markets)」，為台灣唯一入列的航空業者並獲全球航空業者第三名殊榮，更連續四度獲得TCSA台灣企業永續獎氣候領袖獎等肯定，華航集團將持續推動節能減碳作業，落實企業永續發展。

(工商)

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