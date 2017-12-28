國防報告書內容貧乏 藍智庫直指6大缺失

2017年12月28日 12:20 中時 陳彥宇

前立委、國民黨智庫外交及國防組召集人林郁方今召開記者會指出，國防部26日提出的「106年國防報告書」含有6大缺失，並呼籲政府，不應忽視傳統建軍重要性。林強調，戰爭源自於政治，蔡英文總統既然不要九二共識，就應提出新說法，不能「只有破壞不建設、否認不創造」，否則兩岸若進入軍備競賽，甚至是爆發武力衝突，台灣一定吃不消。

「106年國防報告書」是蔡政府上任後首次的國防報告書，林郁方表示，此次報告書與過往相比，圖片多、視覺效果佳，雖是一大亮點，但扣掉圖片後內容只剩100頁左右，顯示其內容貧乏；同時外界也質疑，當中對台美軍事交流及採購事宜，介紹太過詳細，恐讓中共有藉口對美方施壓。

除了內容貧乏之外，林郁方也說，國防部不應誇大不對稱作戰功效，認為此概念是國防部在美國多年要求下，才大力推動；不對稱作戰雖能發揮延遲戰爭速度、打亂敵方作戰計畫等效果，但從歷史上來看，整體資源最多者，最終仍是勝利一方。

林郁方說，作戰時武器使用，戰場人員調配都要有創意、靈活調動，但也不能只是看到己方優勢，而忽視敵方的強項，更不應將不對稱作戰視為戰爭全貌。

他也表示，國軍近年來軍紀問題嚴重，像是日前清泉崗基地爆發毒品案等，報告書卻未說明要如何整飭軍紀；慶富案凸顯國內軍品採購問題，三軍預算竟能隨意挪用，報告書也沒釐清；中科院與民間合組公司，合作動機、未來武器研發走向、如何避免圖利，以及防止機密外洩等管理問題，報告書中也未交代。

林郁方質疑，國防報告書難道是報喜不報憂？應把握機會與民眾溝通對話，針對問題提出改善之道，而非進行國防部政令宣導，「跟過去的（報告書）差多了」。

林郁方強調，戰爭源頭是政治，不戰而屈人之兵是維持和平的上策；中共軍機近來頻繁繞台，蔡英文不接受九二共識，就應提新概念，讓中國大陸不得不與台灣恢復以往關係。

他憂心，倘若兩岸對立由官方蔓延到民間，大陸百姓對台反感逐漸升高，台灣產品在陸恐愈來愈不受歡迎。再者，大陸軍力快速膨脹，「造飛機、造軍艦像下水餃」，台灣囿於壓力、不想落後，增加軍購、軍事研發經費，但我們有這麼多錢嗎？

智庫外交國防組顧問張競則質疑，國防報告書至今未有英譯版，國防部是否有先與行政院、外交部等各單位提報，讓國安團隊、駐外人員先與美方、日方溝通。他也抨擊，國防部選在西方聖誕節連假公布報告書，時機點糟糕，讓平常支持我們的外國學者無從因應。

(中時)