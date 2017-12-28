國民黨「千悲不歸錄」桌遊諷綠 抽到食安卡要暫停一回

2017年12月28日 13:20 旺報 潘維庭

國民黨發言人黃健豪、立委林為洲與林麗蟬，28日在中央黨部發表「千悲不歸錄」桌上遊戲，以模仿大富翁的遊戲形式，結合一年來民進黨執政疏失的事件，凸顯民進黨執政所造成的國家社會傷害，諷刺民進黨執政後，讓台灣人民都變成民生輸家。這款「千悲不歸錄」桌遊，會放在國民黨官方臉書提供下載。

黃健豪表示，第一版的遊戲，以今年12月4日勞基法草案送出委員會截止的新聞為本，日後隨著執政疏失的增加，還會推出更新版的遊戲圖。

該桌遊使用蔡英文、賴清德、蘇嘉全、柯建銘、邱議瑩及馮世寬等人的圖像，製作骰子與棋子。骰子點數決定棋子所走圖格，每一圖格，都是民進黨執政疏失的新聞事件，例如太平島被降格不受承認為島嶼、強拆高雄果菜市場、芬普尼毒蛋，我國無法參與世衛大會與國際民航、國際刑警組織的年會等。

另外，該桌遊還可翻出機會、命運卡，若抽到食安問題的機會卡，就必須住院並且暫停一回合，凸顯食安問題傷害人民健康的嚴重。

林為洲表示，役政署長耍官威，外交部護照印錯卻一再不認錯等，都可以更新到遊戲裡；林麗蟬則說，前瞻計畫裡編了6億育兒百保箱的預算，卻只執行4千萬，半年之後即因成效不彰而取消，不是讓懷孕到一半期間的準媽媽又傻眼了？

林為洲強調，國民黨設計這款桌遊，目的是提醒民進黨謙卑很重要，民眾都在看，政府不應讓民眾失望。國民黨作為在野黨，責任正在於監督，希望國家往前進，台灣會更好。

林麗蟬也提醒執政黨，一年多來的民生、育兒、國防外交等議題，件件都刻在人民心上，因此民進黨應該要多尊重在野黨的監督，她表示，在野監督是希望執政更完整、更有同理心，而不是執政黨一意孤行，卻造成國家社會更大傷害。

(旺報)