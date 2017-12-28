賴揆下月起 要聽各部會108年度施政重點報告

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行政院長賴清德昨天才舉行年終記者會，今天隨即在行政院會宣布，一月起要陸續聽取各部會新年度業務報告，賴揆在部會「模擬考」中也提示，為了籌編108年度總預算，各部會報告必須基於零基預算之精神，報告107及108年度施政重點及擬檢討停止辦理之不合時宜及不符效益事項。

歲末年終，賴揆在今年最後一次行政院會上還是不肯放鬆，要求下個月開始，就要聽取各部會業務報告，賴揆說，除了更瞭解各部會目前推動業務情形外，也要為籌編108年度總預算預做準備。

但賴揆也提前洩題，要求各部會報告時應涵蓋4個面向，包括：組織編制與員額狀況；近3年（104至106年）法定預算數及執行情形檢討；本於零基預算之精神，報告107及108年度施政重點及擬檢討停止辦理之不合時宜及不符效益事項；以及各部會尚在研擬中的待決事項。

行政院發言人徐國勇也補充說，依照預算法規定108年度預算要在明年8月底前送到立法院，就是希望各部會提前「未雨綢繆」。

外界質疑報告組織員額，是否與組織改造有關，徐國勇說，組織改造應該已經確定，他不能說相關報告完全無關，但不是最重要的關係；另外徐也轉述，賴揆要各部會基於零基預算進行報告，就是不希望很多預算都「行禮如儀」報告，基於零基預算的精神，很多預算都有再檢討的必要。

(中時)

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