反轉！大腸癌雖連10居冠 新增人數卻首度下降

大腸癌新增人數首度反轉。（國健署提供）

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衛福部國健署今公布最新2015年癌症登記報告，平均每5分鐘就有1人罹癌，年增10萬5156人；當中，大腸癌年增1萬5579人、連續第10年居首，但發生人數卻是首度下降，癌症時鐘也「延長」了23秒鐘、來到33分44秒。國健署指，大腸癌人數之所以下降，是因篩檢產生效果，很多人在息肉階段就發現並治療，進而不惡化到大腸癌階段。

國健署今公布最新2015年癌症登記報告，發生人數前10最的癌症皆與前一年相同，依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、胃癌、皮膚癌、甲狀腺癌、食道癌。統計進一步顯示，男性最容易罹患的癌症依序為大腸癌、肝癌、肺癌、口腔癌和攝護腺癌，女性則為乳癌、大腸癌、肺癌、肝癌。

連10年居發生人數之最的的大腸癌，2015年新增1萬5579名患者，平均每33分44秒就有一人罹癌，但發生人數卻是首度下降，較前一年的1萬5764人減少185人，癌症時鐘也「延長」23秒鐘。

國健署癌症防治組組長吳建遠說，大腸癌因為篩檢率高，揪出很多癌前病變的「大腸息肉」，透過即時治療，便不會惡化到大腸癌「才讓大腸癌數量首度下降」；根據國健署最新統計，2016年共126萬人接受大腸癌糞便潛血篩檢，發現有問題的人當中，有近25％為0期的息肉。她強調，現大腸癌篩檢人數仍僅有4成，不到國際建議的6~7成，若能拉高篩檢率，雖然「罹病數」可能會增加，但發現的癌症期別，一定比不篩檢來得早。

國健署長王英偉說，世界衛生組織WHO指出，30~50％的癌症，是可以透過一些良好生活習慣來避免，包括避免菸、酒、檳、過重或肥胖、不健康飲食、缺乏身體活動、致癌性病毒感染等危險因子；尤其是肥胖、不健康飲食及和缺乏運動，都是大腸癌發生的主因。

(中時)

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