跨年遊日請注意！ 北海道等地遭強烈暴風雪襲擊

被暴風雪壟罩的札幌市區。（圖/札幌市広報部推特）

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中時電子報

據日本NHK新聞報導，被日本媒體稱為「爆彈低氣壓」、受北方低氣壓急速發展及冷鋒滯留的影響，包含北海道、北陸與東北青森福島新潟等地均遭受強風與暴風雪襲擊，各地積雪厚度快速增加。日本氣象廳表示，今年度的大雪量是往年的2至3倍多，除發出天氣與大雪警報外，更提醒北海道、東北與北陸地區的民眾，未來出門時務必做好保暖與防滑措施，如必須要開車，更要小心結凍路面，避免造成打滑和車禍意外。

受到暴風雪影響，也造成北海道當地的公眾交通大亂。鐵路方面，JR有多達百列次的特急至普通列車停駛；航空方面，由於暴風雪造成能見度欠佳，北海道多個機場都暫停起降航班，包含新千歲和旭川機場都受到影響。積雪量也持續不斷提升，最新統計顯示，青森縣八甲田山已累積達2公尺58公分、福島群馬新潟也相繼突破1公尺的厚度，北陸地區的富山縣則有36公分厚、關東的長野縣也有30公分厚的積雪，讓日本東北與北海道居民度過一個「白色聖誕新年」。

日本一直是台灣遊客拜訪的熱門地點，北海道也是其中熱點之一，光是去年（2016）前往日本旅行的台灣遊客就多達429.5萬人次。即將來臨的跨年假期，勢必也有不少人計畫前往日本旅行。根據日本氣象廳的資料顯示，暴風雪和大風恐怕短時間不會散去，也提醒短期內有計劃赴日（東北、北陸、北海道）旅遊的民眾，務必小心安全和保暖，避免造成旅途期間的遺憾。

(中時電子報)

文章來源：北日本や北陸 関東北部で大雪 平年の２、３倍の積雪も

文章來源：Snowstorms continue to cause disruptions across Hokkaido, 14 injured

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