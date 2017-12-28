賴揆指示交通部因應連假疏運 公共運輸平均85折

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因應元旦3天連假，將會有許多民眾參加跨年晚會、迎曙光或升旗活動，行政院長賴清德指示交通部督導、協調各地方政府妥擬公共運輸接駁計畫，以疏散活動人潮；為鼓勵民眾搭乘公共運輸，賴揆也說，在票價優惠部分，本次共納入14家業者、101條路線，優惠路線較以往增加，平均優惠額度則約為原價之85折。

在疏散人潮方面，賴揆表示，尤其於人潮擁擠之捷運或鐵路系統，應適度管制人流進出場站或月台，以維護民眾搭乘安全。

為吸引民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，賴揆說，本次元旦連假仍將實施國道客運票價及轉乘優惠措施，在票價優惠部分，本次共納入14家業者、101條路線，優惠路線較以往增加，平均優惠額度則約為原價之85折；在轉乘優惠部分，本次實施優惠範圍除台北市政府管轄之市區公車路線外，舉凡搭乘國道客運及台鐵後轉乘在地客運均可享有優惠，請交通部加強宣導民眾連假期間儘量多搭乘公共運輸，減少私人交通工具汽機車的使用，以響應政府節能減碳、推動空氣污染防制的政策。

另外在軌道運輸方面，賴揆也指示，高鐵、台鐵等公共運輸務必對路線及車輛設備作好維修保養工作，並掌握疏運狀況，加強對餘票釋出方式、增班計畫及民眾查詢管道等資訊揭露，並隨時機動加開班次，亦請交通部持續利用新聞媒體、廣播電台及網路，讓民眾充分瞭解，以利行程規劃與安排。

(中時)

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