龍發堂爆群聚感染 藍委陳宜民質疑隱匿疫情

2017年12月28日 13:36 中時 周毓翔 、 姚志平

龍發堂今年五月爆發疫情，包含阿米巴痢疾、肺結核及上呼吸道群聚感染，日前衛生單位前往稽查，發現不僅衛生條件堪慮，更有不少病患被鐵鍊拴床、袒露下半身任其隨意便溺。國民黨立委陳宜民要求衛福部應緊急安置，避免疫情擴大。

病例從今年五月就爆發，到目前為止造成6人感染肺結核，4人死亡，疑似肺結核有7~80例，阿米巴痢疾有30多人感染，但高雄市政府直到11月下旬才開始處理，29日發文要求將阿米巴痢疾患者送醫治療，顯示龍發堂可能是隱匿疫情的「慣犯」。

陳宜民說，根據疾病管制署資料顯示，目前已經移出了121名患者，原本四人確診肺結核，現在變成6位，尤其六人裡面五人病株相同，其他堂眾目前還在檢查是否有潛伏性肺結核。

陳宜民認為，龍發堂長期使用井水（地下水），而該井水遭糞便污染，造成阿米巴原蟲嚴重的群聚感染，雖然該井已經被封閉，但該地已經不適合居住，衛福部應該立即做出緊急安置，要求心口司在一個月內協調，將剩下的389個病人緊急安置到全國各地療養院，以部立療養院為主，務必顧及患者人權與醫療照護等健康權益。

陳宜民認為，站在病患權益的立場，照護司基於身障者保護條例也應主動提供相關資訊，配合心口司處理。

陳宜民說，家屬如果有已經繳費給龍發堂的，擔憂一旦轉到其他醫療院所住院，是否要重新繳健保卡或健保給付的問題，應由健保署介入處理，立即協助中低收入戶病人，妥善協助，完善我國精神醫療體系與避免擴大疫情。

(中時)