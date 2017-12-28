龍發堂爆群聚感染 藍委陳宜民質疑隱匿疫情

針對龍發堂爆發群聚感染阿米巴痢疾、肺結核等疫情，國民黨立委陳宜民（中）28日舉行記者會，呼籲衛福部成立跨單位小組處理，以防疫情擴散。（姚志平攝）

友善列印
中時

龍發堂今年五月爆發疫情，包含阿米巴痢疾、肺結核及上呼吸道群聚感染，日前衛生單位前往稽查，發現不僅衛生條件堪慮，更有不少病患被鐵鍊拴床、袒露下半身任其隨意便溺。國民黨立委陳宜民要求衛福部應緊急安置，避免疫情擴大。

病例從今年五月就爆發，到目前為止造成6人感染肺結核，4人死亡，疑似肺結核有7~80例，阿米巴痢疾有30多人感染，但高雄市政府直到11月下旬才開始處理，29日發文要求將阿米巴痢疾患者送醫治療，顯示龍發堂可能是隱匿疫情的「慣犯」。

陳宜民說，根據疾病管制署資料顯示，目前已經移出了121名患者，原本四人確診肺結核，現在變成6位，尤其六人裡面五人病株相同，其他堂眾目前還在檢查是否有潛伏性肺結核。

陳宜民認為，龍發堂長期使用井水（地下水），而該井水遭糞便污染，造成阿米巴原蟲嚴重的群聚感染，雖然該井已經被封閉，但該地已經不適合居住，衛福部應該立即做出緊急安置，要求心口司在一個月內協調，將剩下的389個病人緊急安置到全國各地療養院，以部立療養院為主，務必顧及患者人權與醫療照護等健康權益。

陳宜民認為，站在病患權益的立場，照護司基於身障者保護條例也應主動提供相關資訊，配合心口司處理。

陳宜民說，家屬如果有已經繳費給龍發堂的，擔憂一旦轉到其他醫療院所住院，是否要重新繳健保卡或健保給付的問題，應由健保署介入處理，立即協助中低收入戶病人，妥善協助，完善我國精神醫療體系與避免擴大疫情。

(中時)

賴揆指示交通部因應連假疏運 公… 彰化縣長魏明谷：廢縣改市最公平

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。