1個月破百萬元！ 大潤發禦寒人氣王是它

2017年12月28日 13:22 中時 郭家崴

大潤發無縫羽絨飛行外套，是冬季流行單品之一，2490元。（大潤發提供）

大潤發因應天氣多變化，推出自營服飾品牌，意外成為禦寒商品業績黑馬。（大潤發提供）

今年冬季氣溫降得快，大潤發觀察賣場保暖、禦寒類商品在保暖小家電和寢具之外竄出黑馬，就是自有品牌「In extenso」羽絨外套，上月21日至今1個多月業績破百萬元，在賣場服飾類的銷售成績亮眼。

In extenso繼去年冬季推出羽絨衣物受歡迎，創下千萬元佳績，今年再推改良版羽絨外套，看準輕量羽絨商品的趨勢，改良為輕量、保暖、易清洗，搶攻冬季保暖衣物商機，對照去年業績可望成長2成。

今年款式多元，包括流行設計的無縫羽絨飛行外套，特殊壓紋設計，保暖兼具時尚，冬季限定土耳其藍售價2490元；去年In extenso銷售冠軍的無縫防風羽絨外套是機車族的最愛，今年推出活力紅及簡約藍兩色，且毛料升級，內裡也使用高級緞面，質感提升，售價2990元。

採中長版設計的輕量連帽羽絨外套，使用防潑水處理面料，雨水不滲透，出國賞雪也適用，有紅、綠、黑、藍色，售價1690元；立領剪接配色羽絨背心有男、女、童裝，單件售價1290元，有紫/瑰紅、紅/灰、綠/灰粉、藍綠/橘4種配色，可內搭也可單穿，適合全家人穿搭或當親子裝。

(中時)