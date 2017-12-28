1個月破百萬元！ 大潤發禦寒人氣王是它

大潤發立領羽絨背心，保暖度極佳、好搭配，1290元。（大潤發提供）

友善列印
中時
大潤發無縫羽絨飛行外套，是冬季流行單品之一，2490元。（大潤發提供）
大潤發因應天氣多變化，推出自營服飾品牌，意外成為禦寒商品業績黑馬。（大潤發提供）

今年冬季氣溫降得快，大潤發觀察賣場保暖、禦寒類商品在保暖小家電和寢具之外竄出黑馬，就是自有品牌「In extenso」羽絨外套，上月21日至今1個多月業績破百萬元，在賣場服飾類的銷售成績亮眼。

In extenso繼去年冬季推出羽絨衣物受歡迎，創下千萬元佳績，今年再推改良版羽絨外套，看準輕量羽絨商品的趨勢，改良為輕量、保暖、易清洗，搶攻冬季保暖衣物商機，對照去年業績可望成長2成。

今年款式多元，包括流行設計的無縫羽絨飛行外套，特殊壓紋設計，保暖兼具時尚，冬季限定土耳其藍售價2490元；去年In extenso銷售冠軍的無縫防風羽絨外套是機車族的最愛，今年推出活力紅及簡約藍兩色，且毛料升級，內裡也使用高級緞面，質感提升，售價2990元。

採中長版設計的輕量連帽羽絨外套，使用防潑水處理面料，雨水不滲透，出國賞雪也適用，有紅、綠、黑、藍色，售價1690元；立領剪接配色羽絨背心有男、女、童裝，單件售價1290元，有紫/瑰紅、紅/灰、綠/灰粉、藍綠/橘4種配色，可內搭也可單穿，適合全家人穿搭或當親子裝。

(中時)

反轉！大腸癌雖連10居冠 新增人… 高雄市老屋勞動營 邀你一起同吃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。