新的一年就該這樣玩！８個趨勢教你安排長假、規劃旅行

2017年12月28日 13:18 中時電子報 Cheers快樂工作人雜誌 潘乃欣；圖片來源／stocksnap.io 文／潘乃欣；圖片來源／stocksnap.io

新的一年即將到來，你開始安排長假、規劃旅行了嗎？全球訂房網站Booking.com集結高達1.28 億則住客評論，以及全球26國共19,000份問卷調查結果，公布了「2018年8大旅遊趨勢」，提供所有愛好旅行者參考。

趨勢1：出門不能沒3C！旅客更仰賴科技

調查發現，人們在旅行時更仰賴科技。高達64%的旅客希望可以透過虛擬實境的預覽功能，在下單前先「感受」一下再決定。

趨勢2：最想去實踐已規劃好的To-Do List

調查指出，45％的受訪者已列好「此生必去」的旅遊清單，其中更有85％希望能在2018年達成至少一項。

趨勢3：Y世代渴望舊地重遊，重溫兒時回憶

在18～34歲的受訪者中，44％預計在2018年重返他們最喜歡的家族旅遊地點。另外，也有34％的旅客希望回到他們小時候喜歡的地方，並用全新的方式探索當地。

趨勢4：電影拍到哪，旅客也想跟到那

在規劃旅行目的地時，網路當紅的話題，或是新上映的電視、電影，成了不少受訪者的靈感來源。其中，36％嚮往去電影或電視劇的拍攝地，最受歡迎的是《冰與火之歌：權力遊戲》（29％）中於克羅埃西亞、西班牙和冰島拍攝的風景。

趨勢5：比起消費享樂，增進身心健康的行程更夯

59％的旅客認為，能藉著旅行來段不一樣的生活體驗，遠比物質享受更重要。更有過半的受訪者（55％）指出，旅行能讓他們重新檢視自己的生活，並在回來後嘗試經營更理想的生活型態。

趨勢6：多花錢不打緊，高CP值最重要

調查發現，48％的旅客會依照目的地的經濟狀況，決定是否前往，而有47％的受訪者具體指出，「匯率」是他們規劃年度旅遊的考量重點之一。

趨勢7：結伴出遊更盡興

相較於去年的調查結果，期待和好友共同出遊的旅客，在一年內從21％增加到25％。受訪者認為，與好友相約出遊，彼此交流談心的機會增加，有助於舒緩緊湊的生活壓力。

趨勢8：享受不被打擾的旅行！旅客更期待私人空間

數據指出，相較於入住飯店，33％的旅客更傾向入住日租套房或獨立的度假屋，享受不被外人干擾的旅行。

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(中時電子報)