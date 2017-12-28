「為了好玩」持有瓦斯鎮暴槍　慘了! 鑑定有殺傷力移送法辦

竹南警方查獲劉姓男子涉嫌擁槍自重，查扣槍毒等並將他送辦。（陳慶居翻攝）

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劉姓男子聽到瓦斯鎮暴槍有殺傷力，一改怡然自求模樣，臉色大變。（陳慶居翻攝）

苗栗縣竹南警分局破獲槍毒案，在新竹市查獲劉姓男子持有瓦斯鎮暴槍1把和2組毒品吸食器，劉男自認瓦斯鎮暴槍沒有殺傷力，一副老神在在的模樣，但等警方取出檢測結果，子彈是能貫穿鋁板時，當場傻眼。警方28日依違反槍砲刀械管制及毒品危害防制條例將他送辦。

竹南警分局偵查隊掌握情資發現，30歲綽號「阿銘」的劉姓男子，涉嫌擁槍自重且持有毒品等，經過1個多月跟監，掌握他在新竹市香山地區活動，27日下午由小隊長李淞凱、張登輝及偵查佐賴育左、林國凱、沈建榮、警員張銘宏、邱靖浩等人，赴新竹香山在劉男租屋處的地下停車場，查扣瓦斯鎮暴槍1把及毒品吸食器2組。

其中，小隊長李淞凱25日查緝竊盜案時，才被一名聲稱罹患愛滋的毒品人口咬傷手指，一度憂心忡忡遭感染，直到血液檢驗報告出爐，才放下心中大石，他負傷率隊再查獲槍毒，頗受肯定。

劉嫌坦承施用二級毒品安非他命，他辯稱持有瓦斯鎮暴槍純為了好玩。不過據警方轉述，劉嫌被搜索查獲瓦斯鎮暴槍時，自信沒有殺傷力，一副輕鬆得意的表情，但28日看到檢測報告證實子彈可以貫穿鋁板的瞬間，開始緊張起來，警方另將持續向上追查槍枝及毒品來源。

(中時)

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