高雄市老屋勞動營 邀你一起同吃同住同勞動

老屋勞動營邀你來動手做。（文化局提供）

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文化局推「以住代護」維護眷舍，寒假再推「老屋勞動營」，培養老屋修築的種子人才，期盼學子走出家庭學校舒適圈，住眷村、過團體生活、修眷舍，瞭解眷村篳路藍縷的歷程。

營隊自即日起開始報名至107年1月12日，額滿為止，文化局表示，招募高職到研究所就讀營建相關科系之在學學生優先，營隊內容與現行學校主流的現代建築教學截然不同，歡迎對眷村文化及老屋修繕有興趣之學生報名，相關資訊請上「以住代護」官網查詢。

首創以住代護的副市長史哲表示，以住代護系列計畫中，「人才基地」讓眷村成為匯聚人才的縮小版世界聯合國，「全民修屋」讓入住者親自參與修復過程、挹注以住代護更多的愛，這次推出「老屋勞動營」，則為老屋修復覓生力軍、萌種子人才，更期待眷村成為修築經驗傳承的育成基地。

史哲強調，老屋勞動營」心精神是「同吃同住同勞動、共學共創共進步」，以左營以住代護的眷舍作為教學及住宿基地，學員將全天候沉浸在眷村老屋氛圍，集體起床用餐、集體熄燈就寢，更要齊心合作修眷舍，打造下一個以住代護守護者的家。

老屋勞動營2018年1月29日至2月9日舉行，課程包括建築測繪、日式木構造等基礎課程外，還有門窗拆解組裝、養灰瀝水、編竹夾泥牆等實作，並且安排黃埔新村以住代護修屋見學，讓學員與實際進住住戶進行交流互動。

眷村生活體驗有認識眷村環境、走訪眷村菜市場、手作童玩、提燈夜遊、蚊子電影院、圍爐迎春、眷村童心趣等，完整體驗眷村生活。還有最讓大家所難以忘懷的眷村特色料理，由眷村媽媽指導學員學習獨立料理當大廚。

以住代護計畫執行迄今，有近百戶修繕及進住，最常遇到的困難就是找不到專業的修復人員。文化局長尹立表示，保存眷舍這不只是為了眷村記憶的延續，頹圯的房舍更是現成的教材，學生了解過去歷史後，有助於提高未來投入保存老屋意願，讓眷村老屋成為修築經驗傳承的育成基地。

(中時)

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