被酸「有錢人就是不一樣」 章子怡愛女慶生趴意外引戰！

2017年12月28日 13:32 中時電子報 吳品瑤

章子怡用夢幻布置歡慶女兒醒醒2歲生日。(翻攝自稀土部隊微博)

今年38歲的國際影星章子怡，2015年嫁給音樂人汪峰後，同年生下女兒「醒醒」，升格人母的她對孩子疼之入骨，經常分享家庭生活點滴，包含了寶貝萌照，昨天章子怡又秀出一系列繽紛夢幻的照片，原來是醒醒2歲生日，一家4口辦了溫馨生日趴，沒想到豪華布置引發熱議，甚至招來批評。

章子怡以粉紅獨角獸為主題，給2歲的女兒醒醒訂製了三層夢幻糖霜蛋糕，上頭還裝飾了閉上的眼睛跟粉橘色玫瑰，搭配滿桌可愛甜點與彩帶氣球，看得出夫妻倆對孩子生日的重視，章子怡也感性發文，「15年的今天，這個小生命的誕生為我的生命畫上了濃墨重彩的一筆，我知道我會很愛她，可我不知道她出現的730天裡的每一分鐘都在讓我明白，沒有她的日子將會多麼暗(黯)淡無光，無趣脆弱，她的到來讓我柔軟又堅強，滿足又幸福。感恩有你，生日快樂醒寶！」。

除了華麗夢幻的布置與蛋糕外，汪峰與葛薈婕所生的女兒「小蘋果」也欣然同樂，一家子入鏡，臉上盡是對小寶貝醒醒的寵溺，看起來相當溫馨幸福，然意外引發網友酸言，指自己的寶寶也生日，「有錢人就是不一樣，我們50塊的蛋糕就結束了」，似乎覺得章子怡為孩子慶生太過鋪張，然也有其他人跳出來為女神說話，表示有錢布置也是人家憑本事賺的，「我們大多數都是普通人，普通人也可以在平凡中獲得幸福」、「媽媽的愛都是一樣無價的」，兩派網友各說各話意外激起戰火。

(中時電子報)