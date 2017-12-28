《時來運轉》運彩報報 - 超狂聖誕冠軍 曼城封王無懸念

英超曼城本季篤定封王了。(摘自曼城官方推特)

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中時電子報

Boxing Day剛過，英超聖誕快車又啟動，不過今年的英超冠軍似乎已經毫無懸念，曼城目前領先第2名的曼聯多達15分，能否破英超紀錄的奪冠積分和提早多少輪封王，現在成了球迷更關心的焦點。

英超最瘋狂的逆轉奪冠差距是12分，史上出現過兩次，第一次是1995-96賽季的曼聯，在當年的1月底時還落後榜首的紐卡索聯12分，但最後15輪拿下13勝，以4分的優勢衝過終點，完成不可思議大逆轉。第二次是1997-98賽季的兵工廠，這次的苦主換成曼聯，槍手在2月底時仍落後紅魔12分，但隨後打出一波10連勝，提前兩輪逆轉封王。

落後15分還有沒有機會追上呢？回顧前兩次大逆轉都是在1月後急起直追，如果從現在開始慢慢收復失地，一分一分的縮小差距，理論上不是沒有逆轉可能，但在追分的同時，還要領先者開始大量失分才行，以曼城本季的表現，會出現大崩盤的可能嗎？

英超歷年聖誕冠軍與年度冠軍。

曼城在Boxing Day的第20輪比賽中，作客1：0擊敗紐卡索聯，將英超史上最長的連勝紀錄推進到18場，開季20輪19勝1和，也超越了切爾西在2005-06賽季締造的18勝1和1敗最佳紀錄，切爾西目前仍保有該季20勝1和1敗的英超前22輪最佳戰績，但看來被曼城打破已是時間問題。

除了領先差距幾乎讓曼城篤定封王外，英超已進入第26季，聖誕冠軍的封王機率超過5成，尤其是在最近13個賽季，有10次都由聖誕冠軍領先衝過終點，近8季更多達7次，只有2013-14賽季的利物浦最後3輪自毀長城，被曼城後上奪冠。

(中時電子報)

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