李艷秋：囂張政風 在蔡政府吹得正旺

李艷秋指出，一股囂張的政風在蔡政府裡吹得正旺！（圖／本報系資料照片）

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中時電子報

日前，役政署長及領務局長接連下台，李艷秋指出，這是應該的，雖然這兩件事其實都不嚴重，嚴重的是那種囂張、目中無人、隨便糊弄的態度。

李艷秋28日在「李艷秋的新聞夜總會」臉書專頁舉出四個事例，佐證「這股囂張的政風在蔡政府裡吹得還正旺呢！」

一為役政署長林國演座車闖成功嶺警哨被攔查，署長脫口說出「我比你指揮官大」「當兵當不完」，駕駛也加入狂吠，要衛兵吃狗屎。文章質疑，林國演也在前朝政府當官，改朝換代後官威護體，僚氣熏天，不知原因為何？

二為領務局長陳華玉下台一點不冤，護照圖片錯植並非大事，作業疏失四個字就可打發，問題出在傲慢的態度，目中無人的硬ㄠ，才是讓人憤怒的原因。

三是檢調拂曉出擊新黨青年軍，對證人三票齊發，卻無保請回，引起社會譁然。北檢發言人開記者會，照稿唸完，掉頭走人，不准記者發問。

最後則是一百分的國防部長，在質詢台上仰天三聲長笑，如此囂張的態度，獵雷艦案擅自挪用各軍種預算24億，怎麼不出來仰天長笑呢？

文章酸蔡政府，施政無能沒關係，態度一定要兇狠，所謂「謙卑、謙卑再謙卑」，只存在於勝選當晚。

李艷秋質疑，為什麼這個國家的這個政府認為該用囂張取代謙卑？因為他們看透了這個國家的這些人民，容易欺騙，願意容忍。

李艷秋最後強調，既然這個政府不知什麼叫謙卑，人民有責任教導他們如何謙卑。

(中時電子報)

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