冬天洗完澡全身就好癢怎麼辦？ 醫師：水溫是關鍵

冬天洗完熱水澡後皮膚會乾癢讓許多人非常頭痛 (示意圖／本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

進入冬天，許多民眾回家後立刻就會洗個舒服的熱水澡溫暖全身，但洗完澡後卻突然發現身體這裡癢那裡也癢，連擦藥好像都沒什麼用，也讓人疑惑明明都有確實清潔保養，為何還會發生這種情形。

皮膚乾癢常表現在小腿脛骨前、手臂外側、膝蓋及腰部等處，在小孩及老人身上可能更加明顯，因為小孩可能有異位性體質、老人皮膚老化的緣故。

根據《三立新聞》報導，成大醫院皮膚部醫師徐慈謙說皮膚表皮上的角質層是天然屏障，保護身體的水分與油分不過份流失。但一到冬天因為天冷緣故，許多人都喜歡洗「熱水澡」，甚至去泡湯，這些過高的水溫破壞了角質層天然屏障，造成冬天皮膚乾癢的常見原因之一。

除此之外，大部分人皮脂腺分泌量在冬天會急遽減少，中性或乾性膚質的人皮膚會因而更加乾澀，因此除了水溫外，也必須避免沐浴次數過多，以致於過度清潔，反造成角質層修復不及而失去防護，皮膚因此受到刺激而發癢。出浴擦乾身體後，可以擦上乳液或是保濕劑等保養品，保持肌膚的水分。

總結來說，想避免冬天乾癢情況發生，必須注意洗澡水的溫度不宜過高，同時洗澡次數也不宜太多，洗澡時避免使用肥皂或沐浴乳，時間也不宜過長，同時針對自己的膚質選用不含香料及防腐劑的乳液如凡士林，若是不清楚建議諮詢皮膚科醫師。若有持續發癢紅腫情形，則應儘速就診。

(中時電子報)

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