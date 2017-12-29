狂語「一兵能毀一坦克勝陸」 王定宇你錯了！

圖為陸戰隊進行紅隼反裝甲火箭實彈射擊。（圖/中時資料照）

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中時電子報

國防部26日首次公布民進黨執政後「國防白皮書」，民進黨立委王定宇卻在政論節目上稱台灣能用「不對稱戰力」，每個阿兵哥背著一台「紅隼」，就可以摧毀一輛坦克。然而，據媒體報導，事實似乎不如王定宇所說，台灣只要有紅隼就能對抗解放軍的坦克。

據《上報》報導，王定宇所說的「紅隼火箭彈」，為中科院研發，主要功能是用來接替服役多年的六六火箭彈，就此來說，紅隼性能不差，用來對付敵方的輕型裝甲車、固定碉堡、重要陣地，並非難事，適合單兵攜行，用完即丟的設計也非常便利。

不過，紅隼火箭彈並非用來對付主力戰車，以目前解放軍戰車的正面裝甲厚度來看，幾乎沒機會成功，連國軍主力戰車M60A3 TTS、M48H的105公釐戰車炮，都無法有效貫穿，也因為如此，台灣才會極力爭取購買裝載120公釐戰車炮的M1A1戰車，這樣才能與解放軍新型主力戰車的正面裝甲抗衡。

其實，俄製RPG火箭彈不失為效仿對象，發展出縱列彈頭的設計，彈道兩個彈頭，前一個用來開路，後頭的直街擊中戰車裝甲，並確實貫穿目標。新型的RPG更有成功貫穿美製M1A2、英國挑戰車的紀錄。

當紅隼無法有效發揮作用，欲買的新型反戰車飛彈又太貴，無法配備到基層行程有效戰力，現階段根本不可能達成「不對稱戰力」。所以，若真有心發展，立委應督促中科院加強並升級紅隼火箭彈，打造台版的俄製新型RPG火箭彈，並全面發配到基層部隊，國軍才有真正機會與解放軍形成「不對稱戰力」。

(中時電子報)

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