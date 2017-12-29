2公分之差 巴西隊長內馬差點終身癱瘓！

巴西隊長內馬透露在2014世足賽被撞傷背部，差點就要終身癱瘓。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

今年以世界紀錄轉會費加盟巴黎聖日耳曼的足球明星內馬（Neymar），明年將以隊長之姿帶領巴西出征俄羅斯世足賽。但談到3年前在8強賽被撞傷背部，導致他的世足賽提前報銷，內馬還爆料醫生當時說，他還能走路已經算是走運。

「醫生當時告訴我，他有一個好消息和一個壞消息，我說我想先聽壞消息，」內馬接受《Players' Tribune》訪問時透露，「醫生說，壞消息是本屆世界盃我不能再踢了，好消息是至少我還可以走路，幸好被撞傷的地方偏了2公分…」

內馬在巴西世足賽8強賽，被哥倫比亞後衛祖尼加（Juan Zuniga）撞傷背部，導致脊椎骨折，當場就被擔架抬出場送醫。

「我記得當時我躺在地上，馬塞洛（Marcelo）說：『喔不，快叫醫生進來！』我說不用，我還想比賽，還想要進球，」內馬回憶說：「結果我竟然無法把腿抬起來，無法移動我的雙腳，等醫生過來我就哭了，因為真的好痛，我卻感覺不到自己的腳。」

內馬非常幸運，沒有終身癱瘓要坐一輩子的輪椅，這也是全世界足球迷的福氣，他的背傷後來完全復原，2014-15賽季就幫助母隊巴塞隆納贏得西甲聯賽、歐冠聯賽「雙冠王」，去年幫助巴西贏得隊史首面奧運男足金牌。今年夏天內轉會聖日耳曼，正式當上「一哥」，也準備在明年世足賽承擔更大的責任。

(中時電子報)

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