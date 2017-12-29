蕾絲戀恐怖情人 女一刀砍殺女友肚破腸流

2017年12月29日 00:18 中時 陳世宗 、中時電子報/ 吳家詮 、中時電子報/

台中市政府警察局第六分局永福所，日前深夜獲報於屯路三段，某餐廳營業場所發生爭執！35歲的賴姓女嫌疑人，涉嫌持刀劃傷24歲的黃女腹部，且賴嫌疑似犯案後畏罪自殘警方獲報立即趕至現場，協助將2人分別送往澄清醫院及榮民總醫院急救，所幸經救治後生命跡象均穩定。

警方後來查出，賴姓女嫌和被害女子是一對蕾絲情侶，賴因不滿對方提分手，日前談判破裂，憤而持菜刀將女友砍成重傷，度破腸流，隨後賴嫌自己也喝鹽酸自殺，所幸及時送醫後都無生命危險。。

警方指出，永福派出所接獲消防隊轉報，立即前往西屯路三段，發現黃女腹部有刀傷且染有血跡；賴女傷人後先將黃女攙扶至一樓店門口交由店裡同事照顧後，旋即返回該店4樓以刀自戕肚子，再飲用鹽酸及浴廁清潔劑企圖輕生。

經警方調查，黃女與賴嫌同為該餐廳的同事，平日居住在4樓宿舍，當日2人因故發生爭執，賴女憤而傷人，2人送醫後生命跡象穩定；警詢後依殺人未遂罪嫌送辦，復經檢察官聲請羈押獲准。

警方呼籲，切勿因一時衝動犯下無法挽回的錯，應理性溝通或循正當程序處理，暴力不能解決問題，警方對於不法行為絕不寬貸。

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(中時)