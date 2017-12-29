越捷新年促銷來了!! 零元起機票與百萬現金等你拿

2017年12月29日 05:50 工商 張佩芬

越捷航空宣布2017年12月28日至2018年2月28日「假期就是要熱情飛行!」新年促銷活動正式開跑。活動總計將釋出200萬張零元起優惠機票，以及價值10億越南盾(約新台幣131萬 )現金好禮。

活動第一周（12月28日至30日）將於官網（www.vietjetair.com）釋出數百萬張促銷機票，航線包含所有越南國內及越南飛往南韓首爾/釜山、香港、台灣台北/台中/台南/高雄、新加坡、泰國曼谷/清邁/普吉島、馬來西亞吉隆坡、緬甸仰光、柬埔寨金邊等國際航線。優惠機票使用期限為2018年1月3日至5月31日(不含國定假日)。

此外，越捷更加碼促銷，凡於2017年12月28日至2018年2月28日搭乘越捷航空的乘客(不含專機)，將有機會參加日日抽活動，獲得越南境內機票、高達1,000萬越南盾(約新台幣1.31萬)的幸運獎金，或總額高達10億越南盾(約新台幣131萬)特別現金好禮，乘客也可參與「越捷飛行趣」的線上遊戲，贏得越南國內或國際來回機票。

機票可於越捷所有訂票管道訂購，促銷機票每日下午1時至3時（台灣時間）可於越捷官網、臉書專頁（www.facebook.com/VietJetTaiwan）點選「訂票」訂購。消費者也可撥打越捷客服專線0800-661-886、或至越捷各地訂票窗口及代理商訂購。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通及各地金融信用卡輕鬆支付。

越捷不斷開通新航線、添購全新飛機、投資現代科技，並以更多附加服務和產品滿足所有客戶需求。越捷在節慶期間推出的促銷活動與娛樂行銷活動更廣受消費者歡迎，其高品質服務、多種艙等選擇及實惠票價，使乘客擁有愉快飛行體驗，更能享受舒適座椅、美味熱食、美麗親切空服員及其他加值服務。

(工商)