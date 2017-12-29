韓國樂天1小時爆賣3千支電動清潔刷，年前大掃除好幫手

2017年12月29日 05:50 工商 張佩芬

ALPHA LOCK清潔機為無線手持續設計，可針對室內各大小縫隙空間進行深層清潔除垢，省時省力。圖：業者提供

台灣秋冬季節空氣拉警報，霾害、空汙與PM2.5連續影響空氣品質，讓空汙議題備受關注，東森購物看準秋冬空汙與年前大掃除兩大年終商機，清潔家電品項在2018年整體增加超過30%，同時特別與韓國樂天購物首度攜手合作，引進在韓國樂天購物創下1小時狂賣3千組、美國電視購物熱賣50萬組，有「電動清潔刷界Dyson」之稱的「韓國樂天爆賣款ALPHA LOCK清潔機」。

根據行政院環保署「空氣品質監測網」連續多日空氣品質達到紅害程度，東森購物提醒，空汙不僅在室外，室內汙染源例如二手菸、燒香、油煙等等，尤其冬天大家習慣緊閉門窗，空氣流動不佳，因此室內空間更需注重環境清潔，避免空汙落塵、潮濕霉菌在家作亂。

東森購物引進的這款多功能清潔機為無線手持續設計，優勢在刷頭為電動高速運轉，且可更換多種刷頭配件，使用彈性更大，針對室內各大小縫隙空間進行深層清潔除垢，更加省時省力；全套1680元含原廠標準備主機頭、主桿、延長桿、置物架、充電器、圓刷、肩頭刷、硬毛平面刷，東森購物加碼再送馬桶刷、地板刷、菜瓜布刷與收納袋。

東森購物將於12月29日(五)晚間9點於第47頻道首賣每組1680元的「韓國樂天爆賣款ALPHA LOCK清潔機」，東森購物網、森森購物網與型錄也將同步開賣，跨年後農曆年大掃除商機將至，預計將開始帶動各式清潔商品與工具商品銷售倍數成長。

回顧2017年，東森購物也觀察到掃地機器人、手持式吸塵器與空氣清淨機等清潔家電為年度最熱銷的智能小家電，其中以鐘漢良代言的「Ecovacs」以不到萬元的高CP值賣出1.3萬件、超過1.2億元的亮眼成績。

在清潔工具方面，以「妙主婦真神拖」賣出超過7萬組在件數上奪冠。在清潔品方面，「妙煮婦洗衣槽清潔錠」賣出10萬組、專除杯垢的「一錠乾淨超濃縮活氧除垢錠」賣出8萬組、「妙煮婦去污霸」與「柚乾柚淨柚子精油洗衣粉」雙雙銷售破3萬組，為2017年最熱銷清潔品前四大商品。

(工商)