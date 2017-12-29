MLB》雙城明星三壘手 遭爆性騷擾女攝影師

雙城三壘手沙諾(中)遭控性騷擾。(美聯社)

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中時電子報

2017年時代風雲人物「打破沉默者」最近又多了一位，中箭的是雙城明星三壘手沙諾(Miguel Sano)。一位叫做貝西(Betsy Bissen)的女攝影師在推特上指控沙諾在2015年曾經對她性騷擾，試圖把她抓進廁所並強吻她。

根據貝西的說法，沙諾在一次簽名會上對她眉來眼去，稍後捉著她的手腕強拉進一間蘋果賣場。沙諾數次索吻失敗，又想把貝西抓進廁所，她拚命反抗但沒有作用(沙諾身高193公分、體重117公斤)，貝西高聲尖叫也沒有人來救。

所幸沙諾拉扯了10分鐘之後，發現沒什麼希望就放棄了，貝西只有手腕受傷。「每當我聽到有人稱讚沙諾是多麼親切的人，我就想起這段可怕的遭遇。」爆料之後，貝西的推特目前成為受保護狀態。

沙諾本人已出面否認：「這些事從來就沒有發生過，一切都是編造的。我一向非常尊敬女性，我同情那些性騷擾的受害者，我們的社會不容許再有這種事。」大聯盟與雙城球團表示會密切關注此事。

貝西沒有提出證據和目擊者，這個事件還在各說各話的階段，沙諾的前經紀人表示沙諾當時的確在簽名會場，不過他後來到外頭等待沙諾，沒有看到貝西所說的事，雙城球團也毫不知情。

24歲的沙諾效力雙城3年，累積71轟，今年首度入選全明星賽。沙諾在2015年7月首登大聯盟，並獲得年度新人王票選第3名，如今他的事業才正要起飛，必須謹慎處理這件事。

(中時電子報)

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