12／29 三大報頭條要聞

2017年12月29日 07:34 中時電子報 編輯整理

◎中國時報

●「實質減煤，還我呼吸權！」彰化縣和美鎮約2000名居民，不滿台中火力發電廠燃煤汙染空氣、危害健康，28日在和美鎮長阮厚爵與地方民代帶領下，到電廠前抗議並遞交陳情書，揚言台電若在3個月內不回覆，全鎮30多個里將輪流到電廠站崗，確實監督台電！

●電影網站《TC Candler》每年年底都會公布「全球最美臉孔」，台灣女孩周子瑜3度進榜，今年衝到第3名，成為亞洲第一美！周子瑜2015年出道不久就入榜，當時排名第13，去年則攀升至第8。她一年比一年優異的表現不只讓自己更添國際知名度，也讓中華民國國旗躍上國際媒體。

●教育部27日公布106學年度大專校院新生註冊率，經媒體查出，有8所私立大學及私立技專院校的新生註冊率低於6成，且全校學生人數低於3000人，恐面臨退場危機，教育部政務次長姚立德表示，註冊率低於5成的學校，會加強考察教學品質，由於註冊率不符7成教育部會減招，建議學校自行調整招生名額。

◎旺報

●大陸首張微信身分證於近日在廣州正式簽發，往後大陸民眾辦理各項需要出示、登記身分證的事項，包括入住酒店進行實名認證、寄發快遞、上網購物，甚至工商註冊等，只要拿出手機「刷臉」即可，不用再隨身攜帶卡式身分證，此一機制將於2018年在全大陸推廣。

●遏制金融風險，大陸嚴管行動支付，繼大陸「央媽」要求第三方支付受理涉及銀行帳戶的網路支付須透過「網聯支付平台」處理後，「央媽」再出招監管，這次對象是掃碼支付。中國人民銀行（大陸央行，簡稱人行）規定2018年4月起，大陸民眾線下消費，如果店家採用的是靜態支付的話，每人每天上限500元（人民幣，下同）。此外，人行還推出掃碼店家實名制等新機制，並限期銀行、支付業者提交業務或整改報告。

●面對當前兩岸僵局，北京對台持續推進「反獨促統」，中國企業海外投資與金融風險研究中心主任鄧旭教授28日研判，倘若兩岸有一天坐下來談統一，他相信無論架構、內容一定會超過「香港模式」；他強調，民進黨政府若不願提「九二共識」四個字，但總得闡明兩岸關係是一個中國的定位，民進黨若走出善意的第一步，相信北京一定會走出善意的第二步、第三步。

◎工商時報

●2017年台股今（29）日封關，日線連2根中紅，指數奮力躍回半年線，外資期現貨也連2日翻多，買超現貨90.78億元，台指期多單大增7,904口，12月月線逆轉勝小漲7點，今日蓄勢挑戰12月線收紅K棒，並力拚六線齊紅的「完美封關」。

●新台幣匯率連續8個交易日站穩2字頭，今（29）日2017年匯市封關，市場預期匯率將進一步挑戰升破29.8元關卡，預料在出口商年底最一個交易日拋匯需求可能傾巢而出，如果沒有人為干預，封關匯率將穩穩以2字頭作收，也是暌違4年後，匯率首度再以2字頭封關。

●國發會主委陳美伶昨（28）日表示，鑑於15～64歲人口逐年下滑，人力供給日趨短缺，為補足人力、人才雙重缺口，將研擬《新移民法》放寬經濟移民條件，以吸引外國中、高階專業人才來台工作，新移民法的修法方向，將於明年春節後公布。

(中時電子報)