係金A！2星米其林級中餐插旗台南 用台灣梨煲湯

2017年12月29日 08:02 工商 姚舜

漢來美食集團獨家代理的香港米其林星級餐廳品牌「名人坊」高級粵菜餐廳，首次走出高雄在台南新光三越新天地開設的二店，今（29)日將正式開幕，成為第一家插旗台南精品百貨公司的米其林星級中餐廳，預料掀起排隊吃食熱潮。

近月前，南部餐飲市場曾傳出「山寨版米其林」事件，並引起市場不少討論。而今天在台南新光三越正式開賣的「名人坊」二店可不是「水貨」。

「名人坊」主廚鄭錦富，為人低調謙和，在香港被稱為「隱世廚神」。（圖／漢來美食）

「名人坊」在香港曾連續6年獲得米其林評鑑2星定，綽號「富哥」的主廚鄭錦富在香港美食圈素有「隱世廚神」的稱號，由於政商名流、影視名星常光顧，餐廳更被稱為「名人食堂」。漢來美食集團於2015年取得「名人坊」的品牌代理權，在五星級高雄漢來大飯店開出台灣第一家門市。漢來美食總經理林淑婷表示，繼高雄與台南之後，位在台中新光三越新天地的「名人坊」3店，預計於明年1月開幕。

「名人坊」台南店設有4間包廂，可滿足聚餐需求，且包廂並可打通接待更大型的聚會。（圖／漢來美食）

「名人坊」台南店占地約130坪，開放式用餐區設有68個座位，另有4間獨立廂，總座位數110位。「名人坊」台南店的裝潢是由日本知名設計師橋本夕紀夫團隊操刀，菜單中的菜式80%與香港本店同步，20%嚴選台灣在地食材，以及鄭錦富(富哥)專為台灣設計的私房港點，除了單點，客人亦可點用套餐。

「名人坊」的招牌推薦菜色有：富哥招牌炒飯、紅燒和牛肉、脆皮妙齡鴿、琥珀咕嚕黑毛豬、豉椒炒肚尖、燕窩釀鳳翼、龍蝦湯泡飯、芋香梅子鴨煲、脆皮炸子雞等。為了台南店開幕，「名人坊」主廚鄭錦富，特別選用梨山的大禹嶺蜜蘋果設計台南店獨家限定季節煲湯「梨山蜜蘋果煲豬軟骨」。

梨山大禹嶺蜜蘋果生長在海拔2,600公尺以上的高山，果實小而結實，結蜜多且風味濃郁，沒有農藥殘留的疑慮。主廚在花費4小時熬煮的湯底中加入一整顆去掉果核的蜜蘋果、豬軟骨、山藥、紅蘿蔔等食材後再繼續煲煮1小時，蜜蘋果鮮甜帶有微酸的滋味完全融化於湯中，連豬軟骨以及山藥都充滿了蜜蘋果獨有的蜜香。

梨山大禹嶺蜜蘋果的風味讓鄭錦富非常驚艷，但因產季只有兩個月，富哥因此拜託漢來美食的採購「能買多少，就買多少」，且「全部留給台南店」。而為迎接狗年的到來，「名人坊」台南店點心主廚更特別設計精巧可愛的「旺旺流沙包」，造型吸睛，口味令人驚豔。

(工商)