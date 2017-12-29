官員荒腔走板 趙少康：蔡賴滿意度難再逆轉

圖為總統蔡英文(右前)以及行政院長賴清德(左前)。(中時資料照)

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中時電子報

日前發生第二代晶片護照的底圖誤植，外交部第一時間稱100%是桃園機場，以及役政署長林國演硬闖成功嶺營區，其司機辱罵哨兵等事件。對此，資深媒體人趙少康說這些荒腔走板的執政表現，已嚴重影響到台灣社會的穩定基礎，甚至威脅到國家未來的生存機會。他說高官沒有認錯道歉的誠意，因此蔡英文、賴清德的滿意度調查直直落，下看2成多，是一定會出現的結果，且難再逆轉。

趙少康在《蘋果》論壇中表示，在國民黨執政時，官員「不辯護」，對於重要的政策講不清楚。然而，民進黨執政後則是官員「亂辯護」，理不直但氣壯，沒理也要拗成有理。

內政部役政署長林國演被爆耍官威，22日強闖成功嶺營區遭衛哨兵攔檢，入營受阻，林的司機還辱罵哨兵引發風波。此外，第二代晶片護照的內頁底圖被網友踢爆是美國機場，外交部第一時間稱100%是桃園機場，直到26日晚間才坦言「誤植」。趙少康說這一連串的「意外」事件，加上國防部長在立法院的失控答詢，都牽扯到失能的政務官，以及崩潰中的高階文官，「他們荒腔走板的執政表現，已經嚴重影響到台灣社會的穩定基礎，甚至威脅到國家未來的生存機會」。

趙少康指出，民進黨上台不滿2年，就接連發生這些嚴重的問題，但高官完全沒有認錯道歉的誠意。他直言，蔡英文、賴清德的滿意度調查直直落，下看2成多，也是一定會出現的結果，而且很難再逆轉。

(中時電子報)

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