陸人才輩出！台人赴陸競爭力降低 50多歲台幹講到掉淚

2017年12月29日 08:17 中時電子報 陳怡文

台灣工時長且薪資低，就連行政院長賴清德都說當作功德，總統蔡英文也說3萬薪資是夢想，低薪環境讓人感到痛苦，選擇出走。台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆表示，台人海外工作地，還是以大陸居多，但大陸人競爭力越來越高，台人專業能力已比不上，且台幹條件越來越差，辛到大陸訪問一位50幾歲的台幹，那人講到掉眼淚。

根據《中評社》報導，辛炳隆表示大陸一線沿海城市，基層員工薪資落在新台幣1萬6、1萬7，台灣2萬2，但他們一路在追。過去認為在台灣找不到工作，可以去大陸找，但現在優勢沒了，因為專業能力已經比不上大陸。

辛炳隆說曾與一位50多歲台幹對話，台幹表示台商與台幹蜜月期不長，且為幹部在地化，要求去開疆闢土，或是改成在地派任沒有外派津貼，台幹的條件越來越差，說著說著台幹就掉下淚來。另外，也曾與到大陸發展的台灣學者聊，大家都知道他的薪水高出大陸學者很多，但相對的壓力也大，因為大家都等著看你能做什麼？

有人力銀行曾指出主計總處統計，在海外工作的國人超過70萬人次，以中國大陸占比達58% 為最大宗。調查發現，2017年畢業的受訪新鮮人中，有逾6成畢業生想赴海外做短期或長期正職工作。

(中時電子報)