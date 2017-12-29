黑洞!大陸空汙破表無法監測 恐影響跨年空氣

空汙嚴重，據《berkeleyearth》發布的PM2.5觀測圖，甘肅、寧夏一代呈現超標「黑洞」。(翻攝網路)

友善列印
中時電子報

大陸霧霾嚴重，沒想到28日，根據《berkeleyearth》發布的PM2.5觀測圖，在大陸甘肅、陝西與西安一帶出現超出監測範圍，直接變「黑洞」一片，據氣象專家指出，這波空汙恐影響到周末跨年天氣。

氣象局科技中心主任鄭明典昨就在個人臉書發翻攝《berkeleyearth》網站照片，說「真的破表了！大陸的PM2.5現況，沙塵暴影響區域已經超出監測尺標範圍（黑色），棕色的嚴重空污範圍也異常擴大。」

由圖可見大陸甘肅、陝西與西安一帶因沙塵暴嚴重，整塊更直接變成超標的「黑洞」，超出系統可監測的PM2.5平均濃度500µg/m3範圍，非常嚇人。

據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中指出，要特別提醒，環保署發布29日、30日中南部的空汙；31日除原有的空汙，更有有隨乾冷空氣南下的境外的汙染物，範圍更擴及外島及北部、東半部，戶外活動也該有所準備。

台灣颱風論壇｜天氣特急臉書粉絲團也做出分析圖，預測空氣影響，並表示，很多人都在關心跨年的天氣好壞，但其實，還有一個比天氣更重要的要提醒大家，那就是「境外污染」將再次來襲，同時也會挾帶沙塵，全台空氣髒兮兮！

(中時電子報)

臉書粉絲團「 台灣颱風論壇｜天氣特急」分析跨年期間台灣空氣恐受到影響。(翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書)

BMW撞到這個MAN 網友笑稱越級打… 台中市不動產經紀人協會「落實不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。