黑洞!大陸空汙破表無法監測 恐影響跨年空氣

2017年12月29日 08:37 中時電子報 周鎮宇

大陸霧霾嚴重，沒想到28日，根據《berkeleyearth》發布的PM2.5觀測圖，在大陸甘肅、陝西與西安一帶出現超出監測範圍，直接變「黑洞」一片，據氣象專家指出，這波空汙恐影響到周末跨年天氣。

氣象局科技中心主任鄭明典昨就在個人臉書發翻攝《berkeleyearth》網站照片，說「真的破表了！大陸的PM2.5現況，沙塵暴影響區域已經超出監測尺標範圍（黑色），棕色的嚴重空污範圍也異常擴大。」

由圖可見大陸甘肅、陝西與西安一帶因沙塵暴嚴重，整塊更直接變成超標的「黑洞」，超出系統可監測的PM2.5平均濃度500µg/m3範圍，非常嚇人。

據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中指出，要特別提醒，環保署發布29日、30日中南部的空汙；31日除原有的空汙，更有有隨乾冷空氣南下的境外的汙染物，範圍更擴及外島及北部、東半部，戶外活動也該有所準備。

台灣颱風論壇｜天氣特急臉書粉絲團也做出分析圖，預測空氣影響，並表示，很多人都在關心跨年的天氣好壞，但其實，還有一個比天氣更重要的要提醒大家，那就是「境外污染」將再次來襲，同時也會挾帶沙塵，全台空氣髒兮兮！

(中時電子報)