遭調離柯P辦公室主任一職 蔡壁如：做得很累

北市長室主任兼市政顧問蔡壁如（左）曾強調「從未想過這件事（辭職）」。右為台北市長柯文哲。（資料照，黃世麒攝）

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、中天新聞/
遭調離柯P辦公室主任一職 蔡壁如：做得很累

本月25日台北市長柯文哲在就職3周年記者會上表示，感謝相識20年的現任市長辦公室主任蔡壁如，並稱「蔡壁如比柯文哲更像柯文哲」，但今爆出，北市府人事異動，蔡壁如將離開權力核心辦公室主任一職，並轉任有給職市政顧問，北市府證實消息，但接任人選尚未定案，蔡壁如則表示辦公室主任事情很多「做得很累」，強調轉任顧問是她與柯文哲一起做的決定。

蔡壁如驚傳將離開辦公室主任一職，並轉任北市有給職市政顧問，這點是否為明年的話選舉佈局，她今天並未回應，僅說辦公室主任事情很多「做得很累」，同時坦言自己做事比較硬梆梆一點，身段不夠柔軟，但強調轉任顧問是她與柯文哲一起做的決定，而新接任人選也鬆口，曾找過民進黨人士，不過北市府則表示目前人選未定。

今年9月名嘴周玉蔻上電視節目時常批評柯P，蔡壁如看不下去，傳訊息給周，問她罵柯文哲覺得快樂嗎？上電視表情可怕，皺紋突然冒出來，要小心保養，周氣炸回嗆蔡壁如神經病、還要她小心坐牢；對此蔡壁如回應「我只關心她的皺紋，而且我還叫他美女耶！」，除名嘴外也槓上許多議員。

據悉，會被調職主因在於蔡壁如的個性直接有關。柯文哲此舉是想讓她避風頭，但也傳出與柯文哲想為明年大選鋪路有關。北市府發言人劉奕霆表示，柯市長認為蔡壁如待人處事太直接，不夠婉轉，所以才會調整蔡的職務，未來蔡壁如主要負責府內會議、資料處理等內部的事務，不會再處理對外的事情。

柯文哲之前接受政論節目訪問時曾爆蔡壁如萌生辭意，但當時蔡壁如回應，她工時很長，從上午7時到很晚，從未想過這件事。

(中時電子報)

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