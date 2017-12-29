急! 停等紅燈心臟痛 幸遇警送醫保一命

2017年12月29日 09:02 中時 盧金足

一名在台中市西屯區擔任住宅大樓保全工作的男子，因氣溫驟降及工作久站，身體感到不適，已先向醫院掛號，不料下班前往醫院途中，停等紅綠燈時突然心臟不適，見前方有員警便騎到旁邊請求協助。適值警察局第六分局市政派出所警員李家啟執行巡邏勤務，在路口停等紅綠燈，發現男子四肢無力癱軟，為把握黃金時間，立即將男子載往救護車處，所幸就醫後已無大礙。

寒流來襲，溫度驟降，民眾因天冷送醫就診的頻率也隨之提高，市政派出所警員李家啟執行巡邏勤務時，在西屯區市政路與文心路口停等紅綠燈時，有1名年約五十歲的邱姓機車騎士求助，表示心臟不適，員警隨即通知救護車。

但因當時遇下班時間，車流量較大，救護車停在文心路及大墩十七街路口確認民眾位置，發現邱姓男子四肢發軟、面色發白，情況相當危急。

員警立即用警用機車載邱姓男子至救護車停等處，攙扶上救護車，經救護人員判斷男子狀況急迫，因此就近送至醫院做治療，將邱姓民眾載往救護車處。

邱姓民眾表示，他在西屯區的住宅大樓擔任保全工作，近日因氣溫驟降及工作久站，身體感到不適，下班前往醫院途中

，停等紅綠燈時突然心臟不適，看到前方有員警便騎到旁邊請求協助，感謝熱血員警即時相助，救他一命，足感「心」！

(中時)