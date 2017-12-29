百元鈔總統像沒臉 菲央行臉紅認錯

2017年12月29日 08:52 中時電子報 楊幼蘭

台灣護照上多出不屬於國內的美國華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport），引發輿論譁然。而菲律賓百元鈔的問題不出在多，卻在於少，有民眾在ATM提款時發現，鈔票上的故總統羅哈斯（Manuel Roxas）肖像竟然不翼而飛，成為一張「沒臉」紙鈔。

據《菲律賓星報》（Philippine Star）29日報導，菲律賓中央銀行（Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP）28日證實，這些「沒臉」紙鈔確實存在，並保證這些是法償貨幣。也就是說，這些鈔票具有普遍流通能力，不論支付的數額大小，收款人都不得拒絕接受。

當初會發現沒臉百元鈔，是因為名為葉荷（Earla Anne Yehey）的民眾耶誕節到ATM提款時驚覺，上面的總統肖像處空白。後來她將照片貼上臉書，頓時成為瘋傳的話題。

而菲律賓央行通貨管理部門主管潘吉莉娜（Carlyn Pangilinan）在記者會中說，初步調查顯示，這些紙鈔來自菲國央行，而肖像不見，是因為印鈔機其中一個塗料輥出問題所致。

根據初步調查，菲律賓央行這次印出33張沒臉紙鈔，只佔100披索（約台幣66元）紙鈔流通量的0.00009%，目前已收回19張。

菲國央行官員說，民眾可以拿這鈔票到央行總部，或各地分行兌換等值貨幣，也可以作為收藏品。由於物以稀為貴，有菲國民眾表示，希望自己也能有機會提到沒臉百元鈔。

(中時電子報)