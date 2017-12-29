早餐吃香蕉？營養學家：得不償失

2017年12月29日 09:00 中時電子報 李靖棠

據英國太陽報（The Sun）報導，對於住在當代忙碌大都會的人們，早餐多半會優先以「快速方便」為最優先考量，故充滿營養價值且便於攜帶的香蕉，常常就成為上班族與學生們的早餐首選之一。但美國營養學家達爾博士（Dr. Daryl Gioffre）卻提出相反看法，他認為，「香蕉看似是個好選擇，但當仔細查看，卻能發現當我們空腹吃下一根香蕉時，有高達1/4的比例是糖份和酸性物質。如果沒有其他食物均衡，恐怕會讓身體吸收過量的糖份，反而得不償失。」

主要生長在熱帶、亞熱帶地區的香蕉，是全球相當普及化的水果之一。科學家研究指出，香蕉具有大量的膳食纖維，能幫助人體排便，並能潤滑腸道，讓體內廢物更順利地排出。香蕉幾乎擁有各類維生素和礦物質，其中以鉀和鎂離子為最多，鉀有防止血壓上升及肌肉痙攣、鎂則有消除疲勞的功效，讓很多上班族選擇香蕉為配餐水果。醫界多年觀察發現，香蕉能預防多種疾病，包含便秘、痛風、胃及十二指腸潰瘍、抑鬱症和眼睛不適等。

雖然富含維生素，但香蕉擁有高比例糖份，被營養學家認為極不適合單獨當早餐。（圖/美聯社）

即便有這麼多優質的功效，但香蕉的高糖份，確實也被眾多營養學與醫學界關注，達爾博士指出，「當過多的糖份短時間進入體內，經過發酵後，會變成酸與乙醇，很可能會讓你的消化系統阻塞。」不過，專家也提醒，香蕉不是不能吃，而最好能有均衡搭配，一根香蕉配上優格、燕麥粥和蔬菜，不僅能營養更均衡，也能讓糖份在人體內的新陳代謝得到控制，才能真正得到所需要的健康元素。

(中時電子報)