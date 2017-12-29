NBA》勇士中國風新球衣 美作家嫌醜 黃蜂最帥

2017年12月29日 09:55 中時電子報 盧品青

勇士隊城市版球衣。(摘自勇士官網)

運動名牌Nike首度接手製作NBA球衣的合約，就發生了詹姆斯(LeBron James)在全國轉播的開幕戰撐裂球衣的糗事。Nike日前公開新球季的「城市版」球衣，讓球迷眼睛一亮，不過有些球衣的設計還是不免讓人搖頭。

美國作家魯伊茲(Steven Ruiz)評價了所有26隊的球衣(有4隊尚未公布)，其中金州勇士隊的球衣被評為倒數第1，也就是最醜的設計。舊金山是華人在美國西部的重鎮，因此這次的設計導入了中國傳統的意象，在原本的金門大橋加上張開大口的獅子。

爵士隊城市版球衣。(摘自爵士官網)

馬刺隊城市版球衣。(摘自馬刺官網)

小牛隊城市版球衣。(摘自小牛推特)

Nike採用黃澄澄的主色，讓勇士隊員個個「黃袍加身」，顯然這個顏色讓魯伊茲不太滿意。「別誤會，我嫌醜的可不是這個圖標設計，我說的是配色令人無言，還有我看不懂褲腳的那坨青藍色是什麼意思？」

顯然魯伊茲只看重顏色，爵士隊的配色被他嘲笑已經過時很久了，馬刺的迷彩戰袍也不太討他喜歡，小牛球衣上的簡寫「DAL」也令人不知所謂，達拉斯應該還沒有大到可以只用這3個字母代替。布萊恩(Kobe Bryant)親自提供意見的湖人「黑曼巴」球衣在魯伊茲看來是比較好的搭配，黑底金邊十分帥氣。

湖人隊城市版球衣。(摘自湖人官網)

黃蜂隊城市版球衣。(摘自黃蜂推特)

被評為第1名的黃蜂隊的「嗡嗡嗡」球衣，採用的是頗具現代感的配色，漆黑的底色加上類似鞋帶設計的側邊。這也是唯一屬於喬丹品牌的球衣，上面繡著獨有的飛人圖案，不得不說Nike還是有些偏心。

Nike的城市版球衣將提供球隊在主場作戰的特定日子使用。

(中時電子報)