2018台人最愛10大新興旅遊地 熱搜冠軍是它

2017年12月29日 09:16 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

旅遊搜尋引擎「2018年台人最愛新興旅遊城市」排行榜。(資料來源/KAYAK、製表/簡怡欣)

農曆新年將至，6天連假也是許多人規劃出國旅行的熱門時段。因應即將到來的新春假期，有全球領先旅遊搜尋引擎特別公佈「2018年台人最愛新興旅遊城市」排行榜，其中韓國釜山年搜尋次數成長量最高，排名台灣旅客熱搜冠軍；另日本城市名古屋名列第4。

到阿姆斯特丹馳騁冰上體驗極速快感，造訪特色零下冰室酒吧。(圖/KAYAK提供)★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

「2018年台人最愛新興旅遊城市」排行榜是根據KAYAK於2017年1月1日至10月31日的來回台北機票搜尋進行排名，出遊日期為2018年全年任何一天，依據整年度機票搜尋次數成長量進行排名。

台灣旅客熱搜第1名的韓國旅遊城市釜山，年搜尋次數成長量322%；第2名阿姆斯特丹年搜尋次數成長量291%；第3名溫哥華年搜尋次數成長量271%；第4名名古屋年搜尋次數成長量267%；依序為上海、胡志明市、奧克蘭、檀香山（夏威夷）、峇里島、維也納。

溫哥華敲鑼打鼓迎新春，異國歡度農曆新年。(圖/KAYAK提供)

在名古屋自駕慢遊日本古城，造訪雪花紛飛的冬日童話世界。(圖/KAYAK提供)

釜山是個海港城市，能感受韓國第一大港口城市的美麗風光，遊客可以從海雲台搭乘冬柏號游輪出海，沿途會經過多處知名景點：廣安大橋、冬柏島、APEC世峰樓等。逛累了，還能到免費足浴場去泡湯放鬆。此外，以海鮮聞名的釜山，更是饕客們不可錯過的美食盛地，札嘎其魚市場擁有豐富多元的海鮮，能夠現場購買並且馬上烹煮、品嚐，是到釜山享用海鮮大餐的首選！2018年平均來回機票價格台幣7,726元。

漫步浪漫藝術之都維也納，品味經典音樂饗宴。(圖/KAYAK提供)

入住峇里島特色飯店，享受世外桃源的寧靜假期。(圖/KAYAK提供)

春、夏是阿姆斯特丹的旅遊旺季，相較之下冬天是較划算的旅遊季節，不只飯店會提供優惠價格、機票也相對便宜，不只省錢、更能避開人潮享受清幽旅程。當地博物館廣場一到冬季就會變成溜冰場，旅客可以盡情馳騁於冰上，並在具代表的地標「I amsterdam」前拍照留念。玩累了也能在廣場旁的小木屋，吃到各式各樣荷蘭美食，並喝上一杯暖呼呼的熱飲。另一個不可錯過的特色行程則是到「ICE BAR」小酌一杯，旅客可在零下的冰室酒吧中欣賞全由冰塊打造而成的吧台、桌椅等空間，並用冰杯暢飲美酒。2018年平均來回機票價格台幣24,580元。

溫哥華是「世界最宜居城市」之一，四季氣候宜人，加上今年新開的直飛航線，讓越來越多台灣旅客選擇前往旅行。尤其到溫哥華度過農曆新年，可以感受到濃厚的節日氣氛，當地的商家、街道上都會張燈結彩，掛上喜慶的裝飾及貼上春聯，雖然身處異國，卻還是能感受到熟悉的過年味道。溫哥華最具代表的農曆新年慶祝活動則是在唐人街舉行的新年遊行，每年都吸引許多海內外遊客參加，可欣賞到舞龍舞獅、敲鑼打鼓、民族舞蹈、財神爺發紅包等極具中式特色的活動，在異國歡度春節假期！2018年平均來回機票價格台幣21,929元。

日本一直是台灣旅客最愛旅遊國之一，地理位置方便、好吃好逛景點眾多都是吸引人的原因。除了東京、大阪以外，名古屋也非常適合自助旅行。當地必訪城市象徵「名古屋城」，神聖莊嚴的熱田神宮更是知名景點，穿越蓊鬱林徑走入神社，彷彿有種穿越回舊時代之感。且冬季必訪的名古屋行程，絕對是「合掌村冬季點燈」，被白雪覆蓋的合掌造甚是美麗，絕對會讓所有人嘆為觀止。2018年共有4次點燈，若於農曆假期前提早出發，還有機會趕上2月12日的最後一次點燈，欣賞璀璨的冬日童話世界。點燈活動會在特定日子晚上舉行，如果沒有預計住在合掌村的旅客，建議從名古屋租車前往，只需1小時就能到達，適合喜歡不受行程拘束的旅客！2018年平均來回機票價格台幣10,573元。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)