驚！樓梯睡覺被勸離 高中生砍傷教官

驚！高中生情緒不穩 持刀砍傷教官
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中時電子報
、中國時報
學生與教官搭上救護車。（截自中天新聞畫面）
台南一所高中驚傳學生因不滿勸導，持水果刀砍傷教官，所幸送醫後均無大礙。（莊曜聰翻攝）

(09:56更新)台南高中發生學生持刀砍傷教官事件！今（29日）早7點多，疑似學生情緒不穩與教官起衝突，持水果刀砍傷教官，教官緊急送醫沒有生命危險，學生也因為手部割傷，一併送醫。

高二生刺傷教官 母親聲淚俱下道歉

台南一所高中上午驚傳學生持水果刀刺傷教官事件，17歲的張姓高二生因不滿在樓梯間睡覺時被教官勸阻，竟持隨身攜帶的水果刀刺傷教官背部，刀刃隨即被教官奪下，造成虎口處劃傷，兩人目前送往安南醫院救治，並無生命危險，案情正由警方調查中。

警方調查，17歲張姓高二生7時許搭校車到校後，未在教室內溫書，而是躲到樓梯間睡覺，該校教官巡視時發現，欲勸學生返回教室，言詞間稍有衝突，回身時張生突然拿出身上藏有的短柄水果刀朝教官肩膀刺下，但立即被教官將刀奪下，校方發現後立即報警處理，南市消防局西港分隊據報後將受傷的兩人簡單包紮，送往安南醫院救治，雙方均為輕傷。

據了解，張姓高二生前一晚與父母親吵架，睡眠不足加上情緒不穩，7時搭校車到校後並未留在教室，跑到樓梯間補眠，教官發現後要勸阻，言談中提到要告知學生家長，張生聽到後突然情緒失控，就持刀攻擊教官。

教官左肩遭刺後立即轉身，雙方扭成一團，混亂中刀刃被教官奪下，張生左手虎口在衝突間也被刀刃劃傷，消防人員到場將兩人包紮送醫，警方也進入校園採樣調查，針對學生為何持水果刀上課，校方仍在了解中。

(中時電子報)

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