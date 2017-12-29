除了看101煙火 台北跨年還可到文華東方「賞雪」

文華精品中庭戶外露天廣場，將於今（29)晚起連續3天利用造雪機飄雪。（圖／文華精品）

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文華精品今年以歐洲仕女帽子設計的耶誕燈飾，吸引了許多網紅網美前往打卡。（圖／姚舜攝）
文華精品中庭戶外露天廣場很有歐洲中古世紀風情，非常適合拍照、取景打卡。（圖／姚舜攝）
文華精品與文華東方酒店攜手，在「跨年市集」由館內3個餐廳推出餐車提供節慶美食。（圖／姚舜攝）
為了讓戶外客人取暖，文華精品在中庭廣場配置了許多街燈造型的大型暖爐，非常體貼。（圖／姚舜攝）

台北跨年，除了可以看101的煙火，還可以「賞雪」！為了營造有別傳統的跨年氛圍，台北文華精品找了造雪機分別「藏」在台北文華東方酒店與文華精品建築的高處，自即（29)日起至31日跨年夜期間於每天晚上6點、9點與10點用機器從空中「造雪」，讓雪花飄落至極具歐洲風情的文華精品中庭戶外露天廣場，營造歐洲城市冬天下雪氛圍，相當浪漫。

配合人工造雪，文華精品並攜手台北文華東方酒店自即（29）日起至31日，在一樓露天中庭舉辦「璀璨銀白跨年市集」，由館內的文華餅房、Cafe de LUGANO盧卡諾，以及Thai & Thai3間餐廳，於現場設置移動餐車販售充滿濃厚節慶氣息的特色美食。同時，12月31日跨年夜當晚7時30分至凌晨12時00分，現場並有DJ現場表演，客人可以在音樂、燈光、雪景舖陳的場景中，享受歐洲節慶小食並浪漫跨年。

文華精品中庭戶外露天廣場布置有Cafe區，色彩繽紛的大陽傘、歐洲進口藤製餐椅，以及花草樹木，在文華精品與文華東方酒店的歐洲中古世紀古堡式建築外牆環繞下，堪稱「台北城中最像歐洲的角落」。耶誕期間即吸引不少人前去拍照打卡，如今文華精品又讓它飄雪，預料又將吸引更多網紅網美前去捕捉「台北城內今年的第一場雪」啦！

文華餅房、Cafe de LUGANO盧卡諾，以及Thai & Thai3間餐廳在跨年市集期間，29日與30日兩天都是傍晚5點開始營業至晚上9點，31日跨年當天則是上午11點即開賣。有心「賞雪跨年」的朋友，不妨留意相關資訊。

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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