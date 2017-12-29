口湖農村社區小舖開張地產地銷

雲林縣口湖鄉遊客中心整建完竣。（許素惠攝）

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雲林縣口湖鄉遊客中心整建完竣，內設口湖社區農村小舖，展售在地生產的農特產。（許素惠攝）

雲林縣口湖遊客中心整修完工，為了行銷在地特產，口湖鄉公所在內闢設了農村社區小舖，展售的全是口湖本地生產的新鮮農漁產品，而且有生產履歷可以溯源，讓消費者買得安心，吃得健康，上午開張，有請總舖師以在地食材烹煮出佳餚。

口湖遊客中心位於梧南村，過去曾被私人占用，遊客服務效果不彰，相關單位於是整建，整體環境工程日前完竣，上午以全新面貌迎賓，口湖社區農村小舖也隨之開張。

當地青農及小農熱烈提供他們的產品供現場民眾購買，另外還請來大廚將在地小農的優良食材以合適的料理手法結合，供來客與鄉親品嘗，也讓婆婆媽媽學習在家也能輕輕鬆鬆將在地農產的美味，健康端上桌。

口湖鄉長林哲凌指出，為了活化遊客中心及加強服務，他和受委託經營的雲林縣口湖鄉金湖修閒農業發展協會執行長蔡云姍商討，覺得建置農村社區小舖，成為推動農漁產品「地產地銷的銷售平台對在地農民最有幫助，讓來到這裡的遊客可以購買到口湖鄉特色產品。

林哲凌強調，該農村社區小舖除了提供在地自產自銷的平台，也因應食安趨勢，現場展售的產品都會附上小農資料、生產履歷、藥物殘留檢驗證明等資訊，來源公開透明，建立生產者與消費者互信關係。

(中時)

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