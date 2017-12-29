日韓再因慰安婦關係惡化 安倍恐不出席平昌冬運

2017年12月29日 13:01 中時 黃菁菁 ／東京29日電 ／東京29日電

南韓政府邀請日本首相安倍晉三明年2月赴南韓出席平昌冬季奧運會，受到南韓近來大動作否定《日韓慰安婦協議》的影響，安倍訪韓計劃恐觸礁。日本政府消息人士透露，「日本被踐踏至此，日本國民也反彈，安倍訪韓出席平昌奧運有困難，現在去南韓也沒有任何好事」。

日媒報導，多位日本政府相關人士都表示，安倍已不太可能出席平昌奧運。再者，平昌奧運正好與日本國會審議2018年度預算案的時期衝突，主要國家的領袖也都沒有表明出席的意願。

南韓外交部長康京和日前訪問日本，12月19日與安倍會談時，便替南韓總統文在寅邀請安倍訪問平昌。康京和表示，「文總統期待以兩國緊密的溝通為基礎，發展迎向未來的關係，希望安倍首相能出席平昌奧運。」當時安倍回答說:「將視國會日程等狀況再另行研究。預祝平昌奧運舉辦成功。」

奧運開幕典禮邀各國領袖參加是慣例，除了可提高國際地位，也可加強兩國關係。若是參加國少，可能會被國際社會認為這個國家不受重視或無法信任，相反則是宣揚國威。

2008年北京奧運、2012年倫敦奧運都有全球超過100個國家的領袖、要人出席，北京奧運的國家元首出席人數還創奧運史上的新高。

2014年俄羅斯舉辦索契(Sochi)冬季奧運，歐美領袖為表達對俄羅斯侵害人權的不滿而拒絕出席開幕典禮，但安倍仍然出席了。

對南韓而言，安倍訪韓象徵著日韓關係正常化，也形同安倍對重新調查慰安婦協議的理解。再者，日本駐首爾大使館前立著慰安婦少女像，安倍訪韓也等於認同了慰安婦像。

日韓領袖為了合作因應北韓問題，近來一直保持著密切的對話，但南韓欲推翻慰安婦協議之舉著實惹怒了日本政府和國民，日韓關係惡化恐是無可避免了。

(中時)