蔡想重建軍隊？唐湘龍：綠先認政權建洪仲丘屍體上

2017年12月29日 09:45 中時電子報 謝雅柔

總統蔡英文上任後，多次表示自己是國軍的靠山。對於小英頻走訪、講話，資深媒體人唐湘龍說這顯示出蔡總統，甚至整個民進黨，對於軍隊的不信任、不安，想用盡一切方式要趕快掌控國軍。唐湘龍也提及，蔡總統如果真的想重建軍隊，有一件事情一定要做，「承認今天民進黨的政權是建立在洪仲丘的屍體上」。

唐湘龍在《NOWnews》名家論壇中指出，近年來軍事體系形象、士氣、素質敗壞，都是從洪仲丘事件開始。他說洪仲丘事件在一種愚民炒作裡，高度政治化。幾個原本優秀的軍官遭刑、早退；兩個國防部長下臺；軍事審判法草草廢除。「所有上街頭的白目青年，跟著民進黨，一起宣稱勝利」。

唐說蔡總統如果真的想重建軍隊，有一件事情一定要做：承認自己和黨在洪仲秋事件上煽風點火，誤導百姓，消費死者，獲取最廉價的政治利益。承認今天民進黨的政權是建立在洪仲丘的屍體上。唐說蔡英文在洪仲丘事件裡，站上街頭，站在軍隊、軍人和軍紀的對立面。今天執政後，即便勤走基層，想要挽回軍心、重建軍紀，「坦白講，已經肉麻了」。唐直言，今天再怎樣都洗刷不了民進黨靠消費軍人獲取政治利益的印象。

「誰毀掉了三軍五校的榮譽感？不就是今天的三軍統帥？」唐湘龍表示，民進黨在野時，把軍人當成黑五類，鬥垮鬥臭。執政時，阿諛諂媚，盲目護短。他說在臺灣最可怕的就是「民進黨之所貴，民進黨能賤之。」這個國家黨同伐異，沒有是非。

此外，唐湘龍也表示，軍隊的問題在上頭，若上頭不換，下頭也沒救。「如果軍中沒人敢說真話，那我來幫忙說吧：把海軍管校廢掉了。把三軍五校都可以廢掉了」。他說在民進黨的轉型正義裡，這些幾乎都是以蔣介石為創校校長，幾乎都是以國家統一作為精神戰力最核心的官校，應該都是「轉型正義」該被鬥爭的對象。「蔡英文總統、民進黨政府如果還沒有點名，應該只是時候未到。與其等著被羞辱，何不自我了斷？」

(中時電子報)