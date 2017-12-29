印度孟買鬧區商場大火 造成15死16傷

印度南部大城孟買市區一處綜合商場，於凌晨傳出大火造成15人死亡。（圖/路透社）

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中時電子報

據印度快捷報（India Express）報導，印度當地時間今日凌晨12點，南部大城孟買（Mumbai）中心的Lower Parel區一棟大樓發生大火，最新消息回報指出，大火共奪去15條人命、16人受到傾重傷，目前大火已被消防單位撲滅，傷患也於第一時間轉送附近的KEM醫院治療。

這棟名為Kamala Mills的綜合大樓，是孟買當地一棟由工廠改建的綜合娛樂中心，包含住宅、餐廳、旅館和百貨商場。本次起火點是六樓，是一間露天的酒吧餐廳，很受當地年輕人與家庭歡迎。

為撲滅大火，當地消防隊共出動了24輛水車進行灌救，雖然孟買警方與消防單位，仍不願對外說明火災原因，但根據當地媒體的消息指出，此次大火疑因一名女性參與露天餐廳派對，不慎造成起火，並讓整棟商場於30分鐘內陷入火海，才會釀成如此嚴重的悲劇。

(中時電子報)

文章來源：Massive Fire in Mumbai's Kamala Mills Building Live Updates: 15 Dead, Several Injured

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