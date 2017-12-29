印度孟買鬧區商場大火 造成15死16傷

2017年12月29日 09:52 中時電子報 李靖棠

據印度快捷報（India Express）報導，印度當地時間今日凌晨12點，南部大城孟買（Mumbai）中心的Lower Parel區一棟大樓發生大火，最新消息回報指出，大火共奪去15條人命、16人受到傾重傷，目前大火已被消防單位撲滅，傷患也於第一時間轉送附近的KEM醫院治療。

這棟名為Kamala Mills的綜合大樓，是孟買當地一棟由工廠改建的綜合娛樂中心，包含住宅、餐廳、旅館和百貨商場。本次起火點是六樓，是一間露天的酒吧餐廳，很受當地年輕人與家庭歡迎。

#KamalaMills fire. Scary 5-floor tall flames. Could feel the heat through glass exterior, 20m away pic.twitter.com/zTHb8SLI41 — Dramatical Error (@nigel_pais) 2017年12月28日

This is bloody insane.. #kamalamills stay safe pic.twitter.com/kqQWbc7QCf — Akshay (@OpenPatel) 2017年12月28日

#KamalaMills | 14 dead and 12 injured: Dr. Avinash Supe, Dean, KEM Hospital https://t.co/YhXLEA6lCq pic.twitter.com/jEN9JKJPIh — Republic (@republic) 2017年12月28日

為撲滅大火，當地消防隊共出動了24輛水車進行灌救，雖然孟買警方與消防單位，仍不願對外說明火災原因，但根據當地媒體的消息指出，此次大火疑因一名女性參與露天餐廳派對，不慎造成起火，並讓整棟商場於30分鐘內陷入火海，才會釀成如此嚴重的悲劇。

(中時電子報)